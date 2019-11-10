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كُتّاب وآراء
اللاعب جيرارد بيكيه ينفي تأييد الاستقلال في كتالونيا
قال مدافع برشلونة جيرارد بيكيه إنه "يدعم دائما حق تقرير المصير في كتالونيا بكل حزم"، مشيرا إلى أنه لم يقل مطلقا إنه يؤيد استقلال الإقليم الواقع في شمال شرقيإسبانيا.
وفي تصريحات لصحيفة "البايس سيمانال" المحلية، اشتكى اللاعب من الرغبة في الكشف عن مواقف اللاعبين في قضايا معينة، قائلا بمناسبة الانتخابات العامة في إسبانيا إن "الناس عندما يذهبون إلى صناديق الاقتراع يدلون بأصواتهم في سرية، لماذا يجبروننا على إظهار مواقفنا".
وتابع لاعب البارصا: "استطيع أن أدافع أو أراهن على حق تقرير المصير كما دافعت عن منتخب إسبانيا طيلة 14 عاما، الرياضة والسياسة تمضيان معا، عندما تخوض مباراة دولية تردد الأناشيد الوطنية؛ وهذا من قبيل السياسة".