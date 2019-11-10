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الرئيسية | خارج الحدود | ألمانيا ترفض استهانة فرنسا بحلف شمال الأطلسي

ألمانيا ترفض استهانة فرنسا بحلف شمال الأطلسي

ألمانيا ترفض استهانة فرنسا بحلف شمال الأطلسي
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 10 نونبر 2019 - 17:32

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الأحد، من تقويض حلف شمال الأطلسي، وذلك في أقوى رد من برلين حتى الآن على تصريحات للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، انتقد فيها الحلف العسكري.

وكان ماكرون قد قال لمجلة "ذي إيكونوميست"، الأسبوع الماضي، إن حلف شمال الأطلسي في حالة "موت دماغي"؛ مشيرا إلى الافتقار للتنسيق وعدم القدرة على التنبؤ بالسياسة الأمريكية في ظل قيادة الرئيس دونالد ترامب. وأبدى تشككه كذلك في قاعدة أمنية تفيد بأن الهجوم على عضو بالحلف يعني الهجوم على كل الحلفاء.

وكتب ماس يقول، في عمود نشرته مجلة "دير شبيجل" على موقعها الإلكتروني، إنه "سيكون من الخطأ أن نقوض حلف شمال الأطلسي. بدون الولايات المتحدة الأمريكية لن تتمكن ألمانيا، ولا أوروبا ،من حماية نفسها على نحو فعال".

وأيد ماس دعوة ماكرون إلى تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا، وقال: "لذلك نعمل مع فرنسا جاهدين على بناء أوروبا تعمل معا عن كثب في مجال السياسات الأمنية". لكنه حذر من التسبب في مواجهة بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وأردف: "نعم نريد أوروبا قوية وذات سيادة، لكننا نحتاجها في إطار حلف شمال أطلسي قوي وليس كبديل عنه".

ودعا ماس إلى إقامة مجلس للأمن الأوروبي تكون بريطانيا عضوا فيه بصرف النظر عن خروجها المزمع من الاتحاد الأوروبي. وقال إنه يعمل عن كثب على هذه الفكرة مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان وأضاف أن ألمانيا تهدف إلى تقديم إطار عمل لمجلس الأمن الأوروبي أثناء فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام2020.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مواطن مغربي الأحد 10 نونبر 2019 - 18:06
كل هذا الهرج من فرنسا اتجاه الحلف الأطلسي مرده وسببه التدخل التركي في شمال سوريا ضد الأكراد المدعومين من باريس.. ففرنسا هي من تفوض أركان الحلف بدعم فصيل انفصالي ضد دولة من أكبر دول الحلف
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