"فيمن" تقتحم مسيرة ضد "الإسلاموفوبيا" بباريس‎

هسبريس من الرباط

اقتحمت ناشطة من حركة "فيمن"، اليوم الأحد، مسيرة ضد الإسلاموفوبيا تنظم بباريس، معلنة عبر شعارات مكتوبة على صدرها العاري "التشبث بالعلمانية".

وحاصر المشاركون الناشطة التي كانت ترفع لافتة كتب عليها "Le blasphème est un droit republiacain"، ليتم إبعادها عن مسار التظاهرة.

المسيرة التي دعت إليها شخصيات ومنظمات، بينها "الحزب الجديد المناهض للرأسمالية" و"رابطة مكافحة الإسلاموفوبيا في فرنسا"، انطلقت من محطة القطار "GARE DU NORD" باتجاه ساحة "PLACE DES NATIONS".

"لا تلمس حجابي .. واحترم اختياراتي، لا للإسلاموفوبيا"، و"فرنسيون ومسلمون، مفتخرون بهويتنا المزدوجة"، و"أوقفوا العنصرية"، شعارات من بين أخرى رفعها المحتجون القادمون من عدد من المدن والدول الأوروبية.

وعرفت المسيرة، الحاملة لشعار "كفى"، مشاركة الآلاف من المسلمين والمسحيين ومن ديانات أخرى، وحضورا قويا للإعلام الدولي، ولممثلين عن منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان.