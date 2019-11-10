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الرئيسية | خارج الحدود | "فيمن" تقتحم مسيرة ضد "الإسلاموفوبيا" بباريس‎

"فيمن" تقتحم مسيرة ضد "الإسلاموفوبيا" بباريس‎

"فيمن" تقتحم مسيرة ضد "الإسلاموفوبيا" بباريس‎
هسبريس من الرباط
الأحد 10 نونبر 2019 - 15:37

اقتحمت ناشطة من حركة "فيمن"، اليوم الأحد، مسيرة ضد الإسلاموفوبيا تنظم بباريس، معلنة عبر شعارات مكتوبة على صدرها العاري "التشبث بالعلمانية".

وحاصر المشاركون الناشطة التي كانت ترفع لافتة كتب عليها "Le blasphème est un droit republiacain"، ليتم إبعادها عن مسار التظاهرة.

المسيرة التي دعت إليها شخصيات ومنظمات، بينها "الحزب الجديد المناهض للرأسمالية" و"رابطة مكافحة الإسلاموفوبيا في فرنسا"، انطلقت من محطة القطار "GARE DU NORD" باتجاه ساحة "PLACE DES NATIONS".

"لا تلمس حجابي .. واحترم اختياراتي، لا للإسلاموفوبيا"، و"فرنسيون ومسلمون، مفتخرون بهويتنا المزدوجة"، و"أوقفوا العنصرية"، شعارات من بين أخرى رفعها المحتجون القادمون من عدد من المدن والدول الأوروبية.

وعرفت المسيرة، الحاملة لشعار "كفى"، مشاركة الآلاف من المسلمين والمسحيين ومن ديانات أخرى، وحضورا قويا للإعلام الدولي، ولممثلين عن منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مغربي الأحد 10 نونبر 2019 - 16:01
إلى الجحيم ايتها العلمانية انت ومن معك. الإسلام دين سلام وليس دين عنف. الإسلام هو من يحميك، الاسلام دين الحق والا لماذا تحاربونه. كلنا من آدم لا فرق بين اسود وابيض الا بالتقوى. نحن ضد الإرهاب كيف ما كان وأينما وجد. إلى الجحيم انت وجمعيتك يا ملحدة ويا علمانية والله لن تفلحوا في محاربة الأديان السماوية. انت ضد حتى المسيحية فكيف تكون مع الإسلام.
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2
2 - aziz الأحد 10 نونبر 2019 - 16:04
ما دور المسيحية في أوروبا ومريكا.أليسوا رجال الكنيسة هم من ينصبون الرؤساء والملوك.بطقوس غريبة تدعواالى الإستعلاء والسيطرة على الآخر.ولمن ينكر هاذا فلينظر تنصيب إليزابت على عرش انجلترا..
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-4
3 - المواطن الأحد 10 نونبر 2019 - 16:12
من يزرع الرياح يحصد العواصف،لقد أصبح الدين الإسلامي يحارب و يشوه من أهله وبني جلدته.لو كنا نتمسك بأخلاق الاسلام و قيمه ونفديه بالغالي و النفيس ما تجرأ أعداؤنا علينا،نعيب على أعداؤنا محاربة ديننا و أنظمتنا العربية معظمها علمانية حتى النخاع.وكما قال عمر رضي الله عنه:كنا في الجاهلية أذلاء فأعزنا الله بالإسلام،فمن إبتغى العزة في غير الله أذله الله.للأسف ٱبتغينا العزة في العلمانية فأذلنا الله
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11
4 - الجنسوفوبيا الأحد 10 نونبر 2019 - 16:28
معناه التحدي والجسارة.. وأن الأسلاموفوبيا معناها ان الجنس لم يعد من الحريات الشخصية ، بل أصبح عاما اي في متناول العموم، ومجانا لكل المواطنين وحتى الاجانب.. هذه هي الرسالة التي ارادت زعيمة فيمن إيصالها بنفسها.
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5 - من باريس الأحد 10 نونبر 2019 - 16:42
رغم اﻻمطار والبرد ، خرج عدد كبير من المواطنين مسلمين ، وغيرهم للتنديد بالكراهية ضد اﻻسﻻم والمسلمين ، وأماكن العبادة ، والغريب الذي يجهله الكثير ان منفد العملية الإرهابية ، ضمن حزب ماري لوبين المسيحي المتطرف والعنصري !! هذا الحزب اﻻرهابي كان يعاني من اﻻفﻻس ، وأزمة مالية كبيرة ، وهذا هو اﻻدهى واﻻمر ان دولة خليجية! !!! ساعدته ماديا بمبالغ ضخمة جداً للخروج من الأزمة! ! رغم عدائه الشديد ﻻسﻻم !!!! .... ... مصيبتنا نحن كمسلمين في مابيننا قبل اعدائنا.
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0
6 - Yassine الأحد 10 نونبر 2019 - 16:45
Je vous conseille vivement de sortir de la France, c'est un pays sous contrôle sioniste, et ils vont pas vous laisser vivre en paix
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0
7 - أستاذ الأحد 10 نونبر 2019 - 17:04
أيها المعلقون الفضلاء
يا علماء الهسبريس
الرجاء أن تعلقوا بطريقة تبرهنون بها على ذكائكم
ارتقوا قليلا، فالقاع مزدحم
ثقفوا أنفسكم وتعلموا قواعد الحوار
آآآآآآآلعار،،، الله يرحم بها الوالدين.
تعلموا قليلا من الأخلاق الفاضلة
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