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كُتّاب وآراء
"فيمن" تقتحم مسيرة ضد "الإسلاموفوبيا" بباريس
اقتحمت ناشطة من حركة "فيمن"، اليوم الأحد، مسيرة ضد الإسلاموفوبيا تنظم بباريس، معلنة عبر شعارات مكتوبة على صدرها العاري "التشبث بالعلمانية".
وحاصر المشاركون الناشطة التي كانت ترفع لافتة كتب عليها "Le blasphème est un droit republiacain"، ليتم إبعادها عن مسار التظاهرة.
المسيرة التي دعت إليها شخصيات ومنظمات، بينها "الحزب الجديد المناهض للرأسمالية" و"رابطة مكافحة الإسلاموفوبيا في فرنسا"، انطلقت من محطة القطار "GARE DU NORD" باتجاه ساحة "PLACE DES NATIONS".
"لا تلمس حجابي .. واحترم اختياراتي، لا للإسلاموفوبيا"، و"فرنسيون ومسلمون، مفتخرون بهويتنا المزدوجة"، و"أوقفوا العنصرية"، شعارات من بين أخرى رفعها المحتجون القادمون من عدد من المدن والدول الأوروبية.
وعرفت المسيرة، الحاملة لشعار "كفى"، مشاركة الآلاف من المسلمين والمسحيين ومن ديانات أخرى، وحضورا قويا للإعلام الدولي، ولممثلين عن منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
يا علماء الهسبريس
الرجاء أن تعلقوا بطريقة تبرهنون بها على ذكائكم
ارتقوا قليلا، فالقاع مزدحم
ثقفوا أنفسكم وتعلموا قواعد الحوار
آآآآآآآلعار،،، الله يرحم بها الوالدين.
تعلموا قليلا من الأخلاق الفاضلة