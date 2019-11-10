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الرئيسية | خارج الحدود | "النهضة" ترشّح الغنوشي لرئاسة برلمان تونس

"النهضة" ترشّح الغنوشي لرئاسة برلمان تونس

"النهضة" ترشّح الغنوشي لرئاسة برلمان تونس
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 10 نونبر 2019 - 20:29

قرر حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية، الذي حلّ أولا في الانتخابات النيابية في تونس، ترشيح زعيمه راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان، مكررا نيّته تسمية رئيس للوزراء من صفوف الحركة.

وفازت حركة النهضة في الانتخابات التشريعية، التي أجريت في 6 أكتوبر، إثر حصدها 52 مقعدا في مجلس النواب.

وتخوض الحركة مفاوضات شاقة بهدف تشكيل حكومة جديدة.

وأعلن رئيس مجلس الشورى في حزب النهضة، عبد الكريم الهاروني، أن المجلس قرر "ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان".

وقال إن الأولوية للبرلمان لأنه الهيئة التي تُسنّ فيها القوانين وتُتخذ فيها القرارات.

ولم تعلن الحركة اسم الشخصية التي سترشّحها لتشكيل الحكومة العتيدة، علما أن مهلة تقديم هذا الترشيح ستنتهي الجمعة المقبل.

وقال الهاروني إن مجلس شورى الحركة كان قد اقترح سابقا الغنوشي لتولي رئاسة الحكومة، قبل أن يقرر ترشيحه لرئاسة البرلمان.

وأكد أن "قرار مجلس الشورى هو تمسّك النهضة بحقها في تشكيل الحكومة ورئاستها... هذا الخيار متمسكون به ولن نتنازل عنه".

وقال الهاروني إن الغنوشي قدّم لمجلس الشورى تقريرا عمّا آلت إليه المفاوضات في موضوع تشكيل الحكومة، مضيفا "للأسف، بعض الأحزاب لم تعطِ الأولوية للبرنامج، بل لرئاسة الحكومة".

ومطلع نوفمبر قدّمت النهضة ما وصفته بـ"وثيقة اتفاق"، هي بمثابة برنامج عمل يتضمن محاور مكافحة الفساد وتعزيز الأمن وتنمية التربية والخدمات العامة.

وتسعى الحركة إلى تشكيل ائتلاف مع أحزاب عدة لتأمين غالبية للحكومة العتيدة.

وأجرت حركة النهضة، مؤخرا، مشاورات مع أحزاب عدة حول تشكيل الحكومة استبعدت منها حزب "قلب تونس"، الذي حل ثانيا (38 مقعدا) بزعامة قطب الإعلام المثير للجدل نبيل القروي، وحزب "الدستوري الحر" (17 مقعدا) بزعامة المحامية عبير موسي.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الجديد الأربعاء أول جلسة عامة له.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - lazaret الأحد 10 نونبر 2019 - 21:16
و نعم الاختيار و نعم الاختيار.
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2 - amaghrabi الأحد 10 نونبر 2019 - 21:19
اليوم ما يسمى بالاحزاب الإسلامية هي في الحقيقة أحزاب عادية تتبع السياسة العصرية وتستعمل الوسائل الإدارية والمحاكم العصرية والمدارس العصرية والسياسة الموجودة في جميع دول العالم وتعتمد على الابناك الربوية بين قوصين للسيولة المالية ووو فحتى اسم الحزب لا يستعمل فيه كلمة اسلام النهضة العدالة التنمية واشياء من هذا القبيل,فهي خصوصيتها الوحيدة انها تبتعد عن نقد المجتمع الإسلامي او تخوض فيما يعارض او يصطدم مع العصرنة ومع القوانين الوضعية وانما تغلق العينين وتذع قطنا في الاذنين وتمرر مصالحها الشخصية على ظهور من يتبنون السياسة الإسلامية وينتظرون عودة عدالة عمر وخلافة ابي بكر .والأحزاب العلمانية تتابع الأحزاب الإسلامية وتفضح انزلاقاتها اليومية لتهدم بنيانها المبني على النفاق السياسي في نظري.اما اعتماد الفكر الوهابي السلفي في التدبير السياسي فمستحيل ان يكون.فلقد حاول الداعشيون والقاعديون ووو ان يعيدوا تاريخ الاستبداد الوهابي السلفي فلم يفلحوا ولن يفلحوا لان العالم الغربي اصبح يتحكم في جميع الحركات السياسية التي تظهر وتعادي سياستها العصرية
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3 - الوطني الحر الأحد 10 نونبر 2019 - 21:22
إذا أراد التونسيين القضاء على تجار الدين وعلى هذه الحركة الصهيو/كهنوتية التي تتربص بالبلاد وتريد أن تعيدها إلى العصر الحجري، عليهم أن يمنحوها الفرصة ويمكنوها من حكم البلد بكامل الصلاحية لكي يكشف أمرها وحقيقتها كما كشف أمر تجار الدين في المغرب ومصر (أما تركيا فهي علمانية وتبيح كل شيئ فيها مباح : تبيح اللواط والأكل في رمضان وترخص لدور الدعارة ولقنوات الجنس الغير مشفرة وتربط علاقات اقتصادية وسياسية وامنيه مع الكيان الصهيوني...) رغم أن البعض يضن بان حكامها مسلمين، يتخذونها كنموذج ل"الدولة الإسلامية" "الناجحة" !

اسمحوا للكهنوتيين أن يحكموا وسينتحرون بكراسيهم، بعدما فلس الاقتصاد بهروب المستثمرين الغربيين ورجال الأعمال التونسيين بأموالهم إلى الخارج ولن يبقى لهؤلاء الكهنوتيين سوى الدعاء كمسكن لإسكات الشعب الذي سيثور ضدهم.
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