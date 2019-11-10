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الرئيسية | خارج الحدود | مؤشرات أولية: فوز الاشتراكيين وصعود اليمين المتطرف في إسبانيا

مؤشرات أولية: فوز الاشتراكيين وصعود اليمين المتطرف في إسبانيا

مؤشرات أولية: فوز الاشتراكيين وصعود اليمين المتطرف في إسبانيا
هسبريس - إفي
الأحد 10 نونبر 2019 - 20:55

اختتمت عملية الاقتراع في الانتخابات العامة الإسبانية، مساء اليوم الأحد، في معظم مراكز التصويت وكشفت أحدث مؤشرات أولية غير رسمية عقب إغلاق صناديق الاقتراع عن فوز الحزب الاشتراكي دون تحقيق أغلبية مطلقة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية "إفي".

وسيحصل الحزب الاشتراكي على ما بين 114 و119 مقعدا في مجلس يضم 350 مقعدا، بينما سيحصد الحزب الشعبي المحافظ ما بين 85 و90 مقعدا وحزب (فوكس) اليميني المتطرف ما بين 56 و59 مقعد ليحل في المركز الثالث في البرلمان.

وتشير المؤشرات الأولية إلى حصول تحالف "معا نستطيع" اليساري على ما بين 30 و34 مقعدا، بينما سيحصل حزب "مواطنون" الليبرالي على ما بين 14 و15 مقعدا.

وسيحصد الحزب اليساري الكتالوني المستقل ما بين 13 و14 مقعدا، والحزب القومي الباسكي ما بين ستة وسبعة مقاعد والحزب الكتالوني المستقل المحافظ "JxCat" على ما بين ستة وسبعة مقاعد وحزب "ماس باييس" اليساري على ثلاثة، بينما ستحصد باقي المقاعد احزاب قومية أو إقليمية.

وبهذه الأرقام لن تتمكن تكتلات اليسار أو اليمين من الحصول على أغلبية كافية لتشكيل حكومة، ما سيؤدي لخلق وضع مشابه لذلك الذي أدى إلى تكرار الانتخابات بعد نتائج الاقتراع السابق في 28 أبريل 2018.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - كريمه جريت الأحد 10 نونبر 2019 - 21:25
ليطلع من يطلع المخابرات في البلدان الغربيه هي التي تتحكم في الانتخابات و فيمن سيفوز و اكبر دليل ٦ ذلك هي أمريكا ثانيا نحن لا تهمنا أسبانيا و ألمزيد من الضغط الشعبي على الدوله المغربيه لإغلاق كل العابر منعا التهريب و شكرا
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-6
2 - Pikalat الأحد 10 نونبر 2019 - 21:27
Bonne chance à lui..et on se demande si y'a un extrême gauche sur la zone..!
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-3
3 - بوفكران الأحد 10 نونبر 2019 - 21:27
هاذ الأغلبية المطلقة خارجة على السياسة في العالم... يجب أن يحكم من فاز و يجب أن تمرر المشاريع التي صوتت عليها أغلب الأصوات في البرلمان و لو أقل من النصف.. هكذا العالم غادي يتهنى من 50٪ اللي محيرة العالم.
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2
4 - عودة الأحد 10 نونبر 2019 - 21:33
استحواذ الاشتراكيين على اهم المناصب في العالم دليل على حرب ثالثة هم من يشعلها.
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