24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
10/11/2019
الأيام القادمة
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:24
|07:52
|13:16
|16:06
|18:31
|19:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- الإدريسي يؤكد جاهزيته قبل إقصائيات كأس إفريقيا
- حين قال بوتفليقة بالمغرب: الجزائر "لا ناقة ولا جمل لها" في الصحراء
- اتفاق للتعاون الثقافي يجمع مدينتي فاس وقرطبة
- تهيئة "البرانس" بعد سنوات تجاهل بالدار البيضاء
- العثماني يهنئ العزوزي أفضل مبتكر في العالم العربي
"أعياد أمّة" .. ملحمة تستحضر الصحراء والمولد النبويّ والاستقلال (5.00)
عدنان .. مهندس مغربي يصنعُ "درونات" حربية للجيش الروسي (5.00)
غياب الملاعب يفاقم معاناة فرق الهواة لكرة القدم في إقليم شفشاون (5.00)
- عدنان .. مهندس مغربي يصنعُ "درونات" حربية للجيش الروسي - (71)
- حين قال بوتفليقة بالمغرب: الجزائر "لا ناقة ولا جمل لها" في الصحراء - (59)
- برنامج "100 يوم 100 مدينة" يصل إلى بيوكرى - (50)
- سائقو سيارة الأجرة يطالبون السلطات بوقف تطبيقات "النقل السري" - (41)
- أبوزيد: استقالة لشكر "ضرورية" .. وهذا موقفي من العلاقات الرضائية - (37)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الاحتجاجات تدفع الرئيس البوليفي إلى الاستقالة
الأحد 10 نونبر 2019 - 22:00
تقدم الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، مساء اليوم الأحد، باستقالته، بعد ثلاثة أسابيع من احتجاجات هزت البلاد.
وفي وقت سباق طالبت القوات المسلحة والشرطة البوليفية بالاستقالة لإحلال السلام في البلاد التي تشهد أزمة سياسية واجتماعية منذ الانتخابات العامة التي جرت في 20 من أكتوبر.
وألقى قائد القوات المسلحة ويليامز كاليمان وقائد الشرطة البوليفية يوري كالديرون بيانين منفصلين اقترح الأول استقالة موراليس بينما طالب الثاني بها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مومو الأحد 10 نونبر 2019 - 22:33
و أخيرا رحل الديكتاتور‚ ان شاء الله فنيزويلا في الطريق.
2 - مغربي في المغرب الأحد 10 نونبر 2019 - 22:51
هؤلاء هم الحكام المخلصين لشعوبها : خرج الشعب يطلب الإستقالة الرئيس فكان الجواب في أسرع الوقت بدون قتل وبدون إعتقال وبدون فوضى حتى يكون حق الشعب فوق الجميع
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2