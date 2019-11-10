الاحتجاجات تدفع الرئيس البوليفي إلى الاستقالة

هسبريس من الرباط

تقدم الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، مساء اليوم الأحد، باستقالته، بعد ثلاثة أسابيع من احتجاجات هزت البلاد.

وفي وقت سباق طالبت القوات المسلحة والشرطة البوليفية بالاستقالة لإحلال السلام في البلاد التي تشهد أزمة سياسية واجتماعية منذ الانتخابات العامة التي جرت في 20 من أكتوبر.

وألقى قائد القوات المسلحة ويليامز كاليمان وقائد الشرطة البوليفية يوري كالديرون بيانين منفصلين اقترح الأول استقالة موراليس بينما طالب الثاني بها.