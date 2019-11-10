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الرئيسية | خارج الحدود | الاحتجاجات تدفع الرئيس البوليفي إلى الاستقالة

الاحتجاجات تدفع الرئيس البوليفي إلى الاستقالة

الاحتجاجات تدفع الرئيس البوليفي إلى الاستقالة
هسبريس من الرباط
الأحد 10 نونبر 2019 - 22:00

تقدم الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، مساء اليوم الأحد، باستقالته، بعد ثلاثة أسابيع من احتجاجات هزت البلاد.

وفي وقت سباق طالبت القوات المسلحة والشرطة البوليفية بالاستقالة لإحلال السلام في البلاد التي تشهد أزمة سياسية واجتماعية منذ الانتخابات العامة التي جرت في 20 من أكتوبر.

وألقى قائد القوات المسلحة ويليامز كاليمان وقائد الشرطة البوليفية يوري كالديرون بيانين منفصلين اقترح الأول استقالة موراليس بينما طالب الثاني بها.

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1 - مومو الأحد 10 نونبر 2019 - 22:33
و أخيرا رحل الديكتاتور‚ ان شاء الله فنيزويلا في الطريق.
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2 - مغربي في المغرب الأحد 10 نونبر 2019 - 22:51
هؤلاء هم الحكام المخلصين لشعوبها : خرج الشعب يطلب الإستقالة الرئيس فكان الجواب في أسرع الوقت بدون قتل وبدون إعتقال وبدون فوضى حتى يكون حق الشعب فوق الجميع
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