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كُتّاب وآراء
الصين تنتظر مليارات الدولارات في "عيد العزاب"
من المتوقع أن تسجل الصين، التي تشهد تباطؤا اقتصاديا في الوقت الحالي، مبيعات قياسية، اليوم الاثنين، خلال الاحتفالات بيوم العزاب.
وقد بدأ الاحتفال بعيد العزاب، الذي يتزامن مع يوم 11 نونبر الجاري، في الجامعات الصينية كاحتفال بالعزوبية.
يشار إلى أن جاك ما، مؤسس موقع "علي بابا" عملاق التجارة الإلكترونية، حوّل عيد العزاب إلى حدث تسوّق كبير عام 2009. ومنذ ذلك الحين تحطم المنصات التجارية تاوباو وتميل، التابعة لـ"علي بابا"، المبيعات سنويا.
ويبدأ الاحتفال بعيد العزاب منتصف الليل بإقامة حفل كبير تتم إذاعته عبر التلفزيون. وسوف تتقدم المغنية الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت قائمة المؤدين في الحفلة هذا العام.
وكانت "علي بابا" قد سجلت العام الماضي مبيعات بقيمة أكثر من 30 مليار دولار في يوم العزاب، وهو أعلى من المبيعات التي تحققها شركات التجزئة الأمريكية يومي الجمعة السوداء واثنين الإنترنت معا.
ويتوقع المحللون تحقيق مبيعات قياسية جديدة هذا العام، على الرغم من الحرب التجارية بين أمريكا والصين، التي أدت إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني.
ومن أجل الاستمرار في تحقيق الأرباح، تراهن "علي بابا" على زيادة ما تعرضه من البضائع الأجنبية.