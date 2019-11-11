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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تمنح الإقامة إلى 73 شخصًا مقابل المال

السعودية تمنح الإقامة إلى 73 شخصًا مقابل المال

السعودية تمنح الإقامة إلى 73 شخصًا مقابل المال
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 11 نونبر 2019 - 12:35

أعلن مركز الإقامة المميزة في السعودية، اليوم الاثنين، أن 73 شخصًا من 19 جنسية حصلوا على إقامة دائمة بعد أن قاموا بدفع مبالغ مالية تقدر بحوالي 800 ألف ريال؛ أو إقامة سنة 100 ألف ريال في العام الواحد.

وقال المركز في بيان أصدره اليوم، نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية، إن "الدفعة الأولى من الحاصلين على الإقامة المميزة شملت عددًا من المقيمين داخل المملكة، وآخرين من خارجها، وقد خضعت طلباتهم للدراسة والمعالجة طوال الأشهر الماضية ".

ووفق المركز فقد تنوعت فئات الحاصلين على الإقامة المميزة بين مستثمرين وأطباء وراغبين في الاستقرار مع أسرهم، فيما لا تزال عمليات التدقيق والمعالجة مستمرة لبقية الطلبات.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة، بندر بن سليمان العايد، إن "الإقامة المميزة ستمكن حامليها من العيش في مجتمع حيوي مزدهر، مع حرية الاستثمار في قطاعات متعددة، وذلك في ظل النمو المتسارع للفرص التي تقودها البرامج التنفيذية لرؤية المملكة الطموحة "، وأكد أن "عملية التقدم للحصول على الإقامة المميزة متاحة لأي شخص يستوفي الشروط ذات الصلة".

وكانت موافقة مجلس الوزراء على نظام الإقامة المميزة، أحد أنظمة الإقامة في السعودية، قد صدرت في 14 ماي الماضي ضمن رؤية "المملكة 2030"، ويمنح المستفيد عددا من المزايا مقابل رسوم تدفع مرة واحدة للحصول على إقامة دائمة، أو سنويا مقابل الحصول على إقامة مؤقتة مع المزايا نفسها.

ولا يشترط للمتقدم أن يكون من المقيمين في المملكة، كما لا تشترط مدة محددة للإقامة بعد الحصول على الإقامة المميزة، ويعامل المستفيد معاملة المقيم من حيث تطبيق الأحكام الضريبية والأحكام النظامية الأخرى.

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