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كُتّاب وآراء
سلامة وحفتر يبحثان المستجدات في الساحة الليبية
بحث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة خلال اليومين الماضيين مع المشير خليفة حفتر، قائد مايسمى الجيش الوطني الليبي، مستجدات الملف الليبي.
وأوضح المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش، في بيان نشرته "بوابة إفريقيا" الإخبارية اليوم الاثنين ، أن الزيارة جاءت في إطار التشاور المستمر حول مستجدات الأحداث بليبيا، حيث اطلع المبعوث الاممي حفتر على ما وصلت إليه المباحثات بشأن مؤتمر برلين المزمع عقده في ديسمبر المقبل.
ومن جانبه؛ أكد حفتر على الدور المهم للبعثة الأممية ومبعوثها إلى ليبيا، مؤكدا على ما ورد ببياني القيادة العامة للقوات المسلحة المتعلقين باجتماع نيويورك وبرلين، وأنهما يمثلان موقفها من ضرورة القضاء على المجموعات الإرهابية وتفكيك المليشيات ونزع سلاحها.
كما أكد حفتر على ضرورة إيجاد سلطة شرعية يرتضيها الشعب الليبي وترتكز على أساس دستوري.