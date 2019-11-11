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الرئيسية | خارج الحدود | سلامة وحفتر يبحثان المستجدات في الساحة الليبية

سلامة وحفتر يبحثان المستجدات في الساحة الليبية

سلامة وحفتر يبحثان المستجدات في الساحة الليبية
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 11 نونبر 2019 - 15:50

بحث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة خلال اليومين الماضيين مع المشير خليفة حفتر، قائد مايسمى الجيش الوطني الليبي، مستجدات الملف الليبي.

وأوضح المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش، في بيان نشرته "بوابة إفريقيا" الإخبارية اليوم الاثنين ، أن الزيارة جاءت في إطار التشاور المستمر حول مستجدات الأحداث بليبيا، حيث اطلع المبعوث الاممي حفتر على ما وصلت إليه المباحثات بشأن مؤتمر برلين المزمع عقده في ديسمبر المقبل.

ومن جانبه؛ أكد حفتر على الدور المهم للبعثة الأممية ومبعوثها إلى ليبيا، مؤكدا على ما ورد ببياني القيادة العامة للقوات المسلحة المتعلقين باجتماع نيويورك وبرلين، وأنهما يمثلان موقفها من ضرورة القضاء على المجموعات الإرهابية وتفكيك المليشيات ونزع سلاحها.

كما أكد حفتر على ضرورة إيجاد سلطة شرعية يرتضيها الشعب الليبي وترتكز على أساس دستوري.

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1 - amaghrabi الاثنين 11 نونبر 2019 - 16:57
المبادرة المغربية وخطة الطريق التي رسمتها المبادرة المغربية واتفاق السلام التي توصلت اليه المبادرة المغربية هي الوسيلة الوحيدة الفعالة التي كادت ان تفرض السلام في ارض ليبيا ولكن تدخل الجيران شرقا وغربا إضافة الى بعض الدول من الشرق الأوسط وتركيا وايران جعلت السلام يستحيل ان يسود في الوقت الحاضر والحرب هي التي تفرض السلام ولكن بعد حرق الأخضر واليابس,فمع الأسف دول الجوار تشعل الفتن وتجربتنا مع الجار الجزائري يريد ان يشعل فتنة في مغربنا وهو يعاند لمدة اكثر من 44 سنة فكيف ننتظر من مثل هذه الدولة ان تعاون الى السلام بنية صادقة.الحمد لله ان الله معنا والاعداء نوكلهم لله كما وكلنا القذافي مؤسس المرتزقة لله وكان مصيره ما رايناه والحمد لله
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