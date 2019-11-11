قناة روسية تعرض وظيفة لرئيس بوليفيا المستقيل

هسبريس ـ مُتابعة

عرضت مديرة شبكة التليفزيون الروسية الحكومية "روسيا اليوم (RT)"، مارجريتا سيمونيان، العمل على إيفو موراليس، الذي استقال من رئاسة بوليفيا في خضم الأزمة السياسية الخطيرة التي تضرب البلد.

وكتبت سيمونيان على حسابها على تطبيق تيليغرام: "أريد أن أعرض على موراليس وظيفة ممتعة كمقدم برامج في RT باللغة الإسبانية".

وذكرت أن الرئيس السابق للإكوادور رافائيل كوريا (2007-2017) له مساحة خاصة به في تلك الشبكة منذ عامين، وهو "سعيد للغاية". وخلصت سيمونيان إلى القول بأن "الوقت سيحدد ماذا سيحدث لاحقا".

جدير بالذكر أن موراليس أعلن استقالته، أمس الأحد، عبر شاشات التلفاز وأعرب عن أسفه لقيام "انقلاب مدني" وأن الشرطة تراجعت إلى ثكناتها في الأيام الأخيرة.

وكرر موراليس اتهاماته ضد الرئيس البوليفي السابق كارلوس ميسا (2003-2005)، والمعارض لويس فرناندو كاماتشو، لتحريضهما على الانقلاب، وطالبهما بعدم "إساءة معاملة" البوليفيين.

وكانت القوات المسلحة والشرطة البوليفية قد طالبتا موراليس الأحد بالاستقالة لإحلال السلام في البلاد. وألقى قائد القوات المسلحة البوليفية، ويليامز كاليمان، وقائد الشرطة، يوري كالديرون، بيانين منفصلين اقترح الأول استقالة موراليس بينما طالب الثاني بها علانية.

وتشهد البلاد أزمة خطيرة منذ الانتخابات العامة التي جرت في 20 من أكتوبر/تشرين أول الماضي ودار حولها شبهات تزوير.