24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:53
|13:16
|16:06
|18:31
|19:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الرأي العام النقدي في الفضاء العمومي
- مريدو الزاوية الكركرية
- نقاش مع حسناء أبوزيد
- مخاطر التسمم الغذائي .. لا تقدّم هذه الأطعمة لطفلك الرضيع!
- العنف الجنسي
محطة طنجة الجديدة تفتح أبوابها على إيقاع العشوائية والفوضى (5.00)
"26 ثانية من الموت" .. فيديو يفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي (5.00)
الاحتجاجات الشعبية تجبر الرئيس البوليفي على التنحي عن الحكم (5.00)
مؤشر دولي يضع المغرب برتبة متأخرة في سلّم "الإحساس بالأمان" (5.00)
- مرشح جزائري: قضية الصحراء وفلسطين لا تقبل القسمة على اثنين - (178)
- "حمد الله" ينهي قصته مع المنتخب بإعلان اعتزال "اللعب الدولي" - (148)
- مؤشر دولي يضع المغرب برتبة متأخرة في سلّم "الإحساس بالأمان" - (98)
- "تحريف" اسم الرئيس الموريتاني يلف حبل الإقالة على عنق عبيابة - (82)
- تراجع القدرة الشرائية يدفع بالتلاميذ من التعليم الخاص إلى "العام" - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تهمة "المساس بوحدة الوطن" تلاحق رافعي الراية الأمازيغية بالجزائر
بدأت في محكمة الجنح بسيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة، الاثنين، محاكمة سبعة متظاهرين من أصل 42 بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن"، بعد رفع الراية الأمازيغية خلال التظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ تسعة أشهر، حسب مراسل وكالة فرنس برس.
وفي قاعة مكتظة عن آخرها بالمحامين وأسر المتهمين، جرى تقديم المجموعة الأولى منهم وعددهم سبعة، حيث بدأت قراءة التهم والتماسات النيابة التي طلبت "السجن سنتين و100 ألف دينار غرامة وحجز الرايات"، حسب ما ذكر المحامي سالم خاطري أحد أعضاء هيئة الدفاع لوكالة فرنس برس.
وأوضح المحامي طارق مراح أن عدد المتهمين المعنيين بالمحاكمة 42؛ منهم 33 كانوا في الحبس المؤقت، وتسعة تحت الرقابة القضائية.
ثم جاء الدور على مرافعات الدفاع المتكون من نحو 70 محاميا انقسموا إلى مجموعات عديدة، تكفلت كل مجموعة بملف واحد يضم عددا من المتهمين.
وارتكزت المرافعات على أنه "لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية". كما احتج المحامون على طول الإجراءات "في قضية لا تتطلب أربعة أشهر من التحقيق، بدليل أن الملف لا يوجد فيه سوى محاضر استماع".
وطالب المحامي سالم خاطري، خلال مرافعته كما كل المحامين، بـ"البراءة لكل المتهمين وتقديم الاعتذار لهم".
وأوضح المحامي: "لا يوجد في القانون مبدأ الاعتذار؛ لكني تعمدت طلب ذلك كإجراء رمزي من القاضي، لأن هؤلاء الشباب رهائن في القبضة الحديدية بين الحراك الشعبي والنظام الحاكم".
وجرى توقيف المتهمين السبعة في 21 يونيو، غداة تحذير الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش رئيس أركان الجيش، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل، من رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري خلال التظاهرات.
وخارج المحكمة، تجمع نحو 200 شخص وسط انتشار كثيف للشرطة، وهم يهتفون "أطلقوا سراح الرهائن" و"سلطة قاتلة".
وسبق لمحكمتي عنابة (شرق) في غشت ومستغانم (غرب) في شتنبر أن أفرجتا عن متظاهريْن تم توجيه التهمة نفسها إليهما، بعد أن طلبت النيابة السجن عشر سنوات للأول واثنتين للثاني.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
الآن عاد بانت ليهم الرايه الأمازيغيه .
أما الشعارات فلا تظر البلاد و لا العباد
الشعب الجزائري واعي و يعرف مصالحه و مستقبله انه شعب حضاري
*أين الإستجابة لمطالب الشعب ؟
*لا تسقطوا الطائرة في الحديقة .
*إن إختلف الشكل ، فالمضمون يبقى هوهو،
المسؤولون اللبنانيون يطالبون المتظاهرين بفتح الطرق ،
عوض الإستجابة لمطالبهم .
في الجزاىر قد اعترف بالامزيغية كتقافة ولغة ثانية في الجزائر لكن اعتقد انهم ارادو تقليد المغرب وهم غير منطقيين في تنفيد الامزيغية كلغة وتقافة بذالك امر الرجل القوي بمحاكمة رافعي العلم الامازيغي الموحد بين شعوب المغرب العربي والناطقين بالامزيغية
احتجوا وحاربوا الفساد لكن في اطار وحدة وطنية
اذا كان للامازيغ علم فبالاحرى على العرب ان يكون لهم علم يمثلهم و الطوارق ....الخ.
واتمنى من الحكومة المغربية ان تحدو حدوة الجزائر .
اقول لإخواننا الجزائريين ان يعلقوا هده الراية في بالونات ويطلقونها ترفرف في السماء وتركو جنرالات البولزاريو تتبعها في السماء
للاسف لازلنا مستعمرين
الناظر اليوم في حال الدول العربية يستنتج هدا الخارج
مدارسنا ومستشفياتنا ومدننا البءيسة كدالك فالمتجول فيها من بغداد الي الرباط الي نواكشط الخ
يظن انها دولة واحدة يحكمها شخش واحد هو المستعمر لولا الحدود والاعلام هربنا من وحدة الدين وسقطنا في وحدة المستعمر
وتصل العقوبة بين المؤبد والاعدام وابسطها سحب الجنسية