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الرئيسية | خارج الحدود | تهمة "المساس بوحدة الوطن" تلاحق رافعي الراية الأمازيغية بالجزائر

تهمة "المساس بوحدة الوطن" تلاحق رافعي الراية الأمازيغية بالجزائر

تهمة "المساس بوحدة الوطن" تلاحق رافعي الراية الأمازيغية بالجزائر
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 11 نونبر 2019 - 21:00

بدأت في محكمة الجنح بسيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة، الاثنين، محاكمة سبعة متظاهرين من أصل 42 بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن"، بعد رفع الراية الأمازيغية خلال التظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ تسعة أشهر، حسب مراسل وكالة فرنس برس.

وفي قاعة مكتظة عن آخرها بالمحامين وأسر المتهمين، جرى تقديم المجموعة الأولى منهم وعددهم سبعة، حيث بدأت قراءة التهم والتماسات النيابة التي طلبت "السجن سنتين و100 ألف دينار غرامة وحجز الرايات"، حسب ما ذكر المحامي سالم خاطري أحد أعضاء هيئة الدفاع لوكالة فرنس برس.

وأوضح المحامي طارق مراح أن عدد المتهمين المعنيين بالمحاكمة 42؛ منهم 33 كانوا في الحبس المؤقت، وتسعة تحت الرقابة القضائية.

ثم جاء الدور على مرافعات الدفاع المتكون من نحو 70 محاميا انقسموا إلى مجموعات عديدة، تكفلت كل مجموعة بملف واحد يضم عددا من المتهمين.

وارتكزت المرافعات على أنه "لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية". كما احتج المحامون على طول الإجراءات "في قضية لا تتطلب أربعة أشهر من التحقيق، بدليل أن الملف لا يوجد فيه سوى محاضر استماع".

وطالب المحامي سالم خاطري، خلال مرافعته كما كل المحامين، بـ"البراءة لكل المتهمين وتقديم الاعتذار لهم".

وأوضح المحامي: "لا يوجد في القانون مبدأ الاعتذار؛ لكني تعمدت طلب ذلك كإجراء رمزي من القاضي، لأن هؤلاء الشباب رهائن في القبضة الحديدية بين الحراك الشعبي والنظام الحاكم".

وجرى توقيف المتهمين السبعة في 21 يونيو، غداة تحذير الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش رئيس أركان الجيش، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل، من رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري خلال التظاهرات.

وخارج المحكمة، تجمع نحو 200 شخص وسط انتشار كثيف للشرطة، وهم يهتفون "أطلقوا سراح الرهائن" و"سلطة قاتلة".

وسبق لمحكمتي عنابة (شرق) في غشت ومستغانم (غرب) في شتنبر أن أفرجتا عن متظاهريْن تم توجيه التهمة نفسها إليهما، بعد أن طلبت النيابة السجن عشر سنوات للأول واثنتين للثاني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - امازيغي حر الاثنين 11 نونبر 2019 - 21:10
سنرى تعليقات تزكي العمل الفظيع ،،فالعصابة الحاكمة لا يهمها العلم الوطني ولا الامازيغي ولا المواطن ،،كل ما يهمها هو زرع العاطفة المغدورة بين المواطنين لتنهش مزيدا من الثروات
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26
2 - مغربي الاثنين 11 نونبر 2019 - 21:12
ها المعقول. على الحكومة المغربية ان تحدوا الجزاءر في هدا المضار. وان تطبق اقصى العقوبات على حاملي غير العلم الوطني المغربي في اية جهة من المغرب.
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-12
3 - شمالي الاثنين 11 نونبر 2019 - 21:12
وحدة وطنكم لا تمس و وحدة وطننا تخططون لدحرها
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16
4 - Sam.. italy الاثنين 11 نونبر 2019 - 21:13
كل من يسعى للتفريق او ما شابه على أمة شعارها واحد كسرطان داخل الجسد قابل للانفجار في اي لحظة
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9
5 - مغاربي الاثنين 11 نونبر 2019 - 21:17
هكذا تكون المتابعات الخقيقية للدفاع عن راية الوطن
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-12
6 - كمال الاثنين 11 نونبر 2019 - 21:17
ماذا يمكن ان ننتظر من جنرالات تلاميذ المدرسه العسكريه السوفياتيه البولشيفيه ما عاد استعمال العصى الغليضه ضد الشعب.
الآن عاد بانت ليهم الرايه الأمازيغيه .
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23
7 - montasser الاثنين 11 نونبر 2019 - 21:19
ط فرتوه مع للي هازين راية الوطن ...خاصكوم غير سبة ..حتى القضاة دخلتو فيهم طول وعرض ...زرعتو بوليزاريو سوسة في المنطقة...حرمتو الشعبين الشقيقين من التنمية والتطور...نسيتو التاريخ...نسيتو الخير...لله المشتكى!!!
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25
8 - Vrais الاثنين 11 نونبر 2019 - 21:20
المساس بالوحدة الوظن هوم المفسدين و المستغلين الخيرات البلاد
أما الشعارات فلا تظر البلاد و لا العباد
الشعب الجزائري واعي و يعرف مصالحه و مستقبله انه شعب حضاري
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13
9 - مواطن مغربي الاثنين 11 نونبر 2019 - 21:21
بدأت اليوم محاكمة 42 شخصا في الجزائر رفعوا الراية الأمازيغية في المظاهرات... أينكم يا من تتكلمون عن الزفزافي وجماعته ولم تحمدوا الله على كونكم في المغرب...
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-2
10 - diaz med الاثنين 11 نونبر 2019 - 21:22
بغيييت نعرف بماذا سيرد الموالين لمظاهرات الريف.وكيف يرون هذه المحاكمة في حق هؤلاء اللذين رفعوا رايات غير راية الجزاءر.والله العظيم ان اللمملكة ،لدولة اكثر دمقراطية في القارة.بل اكثر حتى مقارنة مع بعض الدول الغربية.حمدو الله وشكروه راكم في واحد خاص غير لي اخدم.ماشي الحكومة والمخزن .حنا كلنا المواطنون.
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-4
11 - عمراوي الاثنين 11 نونبر 2019 - 21:23
إلى حدود الساعة هذا العلم له حمولة ثقافية فقط. و بعد تحقيق كل المطالب الثقافية ستصبح له بكل تأكيد حمولة سياسية. و بعد بلوغ كل المرامي السياسية ستصبح له لا محالة حمولة انفصالية. هكذا تتطور الأمور، و الدولة الجزائرية واعية بهذا التدرج الخطير و لهذا ترغب في إجهاض الشر في مهده.
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12 - the other day that الاثنين 11 نونبر 2019 - 21:23
لأن حكام الجزائر يخافون عن وطنهم ليلتهموه لوحدهم
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6
13 - بدرالدين الاثنين 11 نونبر 2019 - 21:24
ثم يخرج بعد ذلك أما اظازيغي مغربي تفوح منه رائحة العنصرية و الغل و الحقد على المغرب ليطلق العنان للسانه سبا و شتما في الوطن و الملك و المخزن و الدولة و و و و أننا مقموعين و محرومين و الديسك طويييل
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-5
14 - لا تسقطوا الطائرة في الحديقة الاثنين 11 نونبر 2019 - 21:26
*أما تهمة الإستيلاء على السلطة ، فلا حرج في ذلك .
*أين الإستجابة لمطالب الشعب ؟
*لا تسقطوا الطائرة في الحديقة .
*إن إختلف الشكل ، فالمضمون يبقى هوهو،
المسؤولون اللبنانيون يطالبون المتظاهرين بفتح الطرق ،
عوض الإستجابة لمطالبهم .
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15 - عبد القادر الاثنين 11 نونبر 2019 - 21:27
المغرب تخادل كثيرا فيما يخص رفع رايات غير الراية المغربية...نعم رفع راية عرقية هو تعبير عن الانفصال وعدم الانتماء الى الوطن الواحد.على وزير الداخلية أن يحدو حدو الشقيقة الجزائر فيما يخص الوحدة الوطنية
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-3
16 - amaghrabi الاثنين 11 نونبر 2019 - 21:27
لا يمكن لاحد ان يفهم عقلية حكام الجزائر وخاصة الجنرال القايد صالح الذي يامر وينهى ولا احد يعرف من اين يستمد شرعية الامر والنهي.هل هناك قانون مثلا يجرم رفع الراية الامازيغية؟هل هو رئيس منتخب يصدر أوامره لمنع رفع الراية الامازيغية؟المواطن الجزائري والمواطن المغربي يمكن ان يعارض رفع الراية الامازيغية لانه يحب ان يجتمع جميع المواطنين حول رمز موحد وراية موحدة,ولكن ليس من حقه ان يمنعها وان يسجن أصحابها في السجون دون اعتماد على قانون يمنع ذلك ويحمل عقوبة على ذلك.حكام الجزائر فقدوا بوصلتهم والقائد صالح بدأ يخبط خبط عشواء ويفرض نفسه على الشعب الجزائري بالاستبداد والعنف وهو لا يحمل أي صفة شرعية تخول له الصلاحيات ليأمر وينهى.انها السخافات التي ورثها عن الجنرالات السابقين والحكام الطائشين الذين مروا على هذا البلد الغني ويعيش عيش المتسولين
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17 - متطوع في المسيرة الخضراء الاثنين 11 نونبر 2019 - 21:30
بدء الرجل القوي يفقد صوابه رويدا رويدا بسبب فقدانه التقة في نفسه جراء الحراك الدي لم يحترم توجهاته العشوائية الرجل نسئ ان الدستور المعدل
في الجزاىر قد اعترف بالامزيغية كتقافة ولغة ثانية في الجزائر لكن اعتقد انهم ارادو تقليد المغرب وهم غير منطقيين في تنفيد الامزيغية كلغة وتقافة بذالك امر الرجل القوي بمحاكمة رافعي العلم الامازيغي الموحد بين شعوب المغرب العربي والناطقين بالامزيغية
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1
18 - ملاحظ فقط الاثنين 11 نونبر 2019 - 21:32
نعم عل دولة فالعالم تحترم راية واحدة لكي تحافظة على البلاد من تفرقة العنصرية. كل إنسان مهما كانت لهجته اوتقافته يجب أن يكون تحت راية واحدة فمعنى أن تحمل عالما اخر وانت تحت سيادة بلد معترف به عالميا وبرايته .ولماذا لنرى هد العلم مدرج فخانة اعلام الدولية فمافعلته الجارة الشرقية كان صحيحا
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19 - حسن الاثنين 11 نونبر 2019 - 21:34
انا اكره النظام الجزائري ككل . لكن اول مرة اتفق معه . هناك علم جزائري واحد ومن يحمل غير هذا العلم فيبحث له عن أرض اخرى .
احتجوا وحاربوا الفساد لكن في اطار وحدة وطنية
اذا كان للامازيغ علم فبالاحرى على العرب ان يكون لهم علم يمثلهم و الطوارق ....الخ.
واتمنى من الحكومة المغربية ان تحدو حدوة الجزائر .
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20 - midelti الاثنين 11 نونبر 2019 - 21:38
الراية الأمازيغية توحد و لاتفرق يا جنرالات الكارطون!!!!!!!
اقول لإخواننا الجزائريين ان يعلقوا هده الراية في بالونات ويطلقونها ترفرف في السماء وتركو جنرالات البولزاريو تتبعها في السماء
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21 - اسماعيل الاثنين 11 نونبر 2019 - 21:40
الاسلام جمعنا علي كلمة واحدة والمستعمر نجح في تقسيمنا حدود واعلام
للاسف لازلنا مستعمرين
الناظر اليوم في حال الدول العربية يستنتج هدا الخارج
مدارسنا ومستشفياتنا ومدننا البءيسة كدالك فالمتجول فيها من بغداد الي الرباط الي نواكشط الخ
يظن انها دولة واحدة يحكمها شخش واحد هو المستعمر لولا الحدود والاعلام هربنا من وحدة الدين وسقطنا في وحدة المستعمر
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22 - ابو فاطمة الاثنين 11 نونبر 2019 - 21:41
نفس الكأس ستتجرعون منه انشاء الله يا شرذمة العسكر ....قرابة اربعين وانتم مازلتم مصرين على غيكم ومحاولة فصل المغرب عن صحرائه فأفقرتم شعبكم وجعلتمونا نحن نعيش هاجس الصحراء المغربية المحررة وتتبع اخبار المرتزقة البوليزاريو وشراء الاسلحة للدفاع عن وحدتنا الترابية بدل التنمية والعمل على التقدم...وانتم يا أصحاب الريف ارأيتم جيراننا كيف يعاملون من حمل راية غير راية الوطن فاتقوا الله وعودوا الى رشدكم
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23 - abdo agadir الاثنين 11 نونبر 2019 - 21:44
هدا الإجراء المتخد من طرف النظام العسكري ضد حاملي اﻷعﻻم اﻷمازيغية في التظاهرات التي تشهدها الجزائر مند شهور فهو فقط محاولة من هؤﻻء الطغاة لإجهاضها لكن الشعب الجزائري مصر على إتمام حراكهم حتى يصلوا الى مبتغاهم وهو تنحي كل من هم ينتمون الى النظام العسكري الحاكم وإن شاء الله وهدا ما سيحصل قريبا .
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24 - المزابيHD الاثنين 11 نونبر 2019 - 21:46
حمل علم غير العلم الرسمي في بعض الدول يعتبر جريمة وخيانة صريحة للوطن
وتصل العقوبة بين المؤبد والاعدام وابسطها سحب الجنسية
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25 - مغرب لاين الاثنين 11 نونبر 2019 - 21:46
أتمنى لاشقائنا الجزائريين ألا ينجرو الى النزعة القومية فكلنا جسد واحد سواء أمازيغ أو العرب.المهم التفكير في بناء مجتمع متاسك يسوده المحبة والإخاء لا لتفرقة......إنتبهوا.....
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26 - رشيد الاثنين 11 نونبر 2019 - 21:47
رفع هذه الاعلام في الدول المغاربية مخالف لكل القوانين.وفي بلدنا المغرب لا علم الا علمنا المقدس والذي يمثل رمزا لهذه الامة من طنجة ووجدة الى الكويرة ريفيون امازيغ عرب صحرايون كلهم يكونون المغرب العظيم برايته المقدسة.
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