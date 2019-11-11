طعن 3 أشخاص خلال عرض مسرحي في الرياض

هسبريس - متابعة

أقدم شخص، اليوم الإثنين، على طعن رجلين وامرأة خلال تقديمهم لعرض مسرحي في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية أن شرطة الرياض ألقت القبض على المتهم، وهو مقيم عربي بحوزته سكين استخدمه في طعن ضحاياه.

وأضافت أن الضحايا من أعضاء فرقة مسرحية في حديقة الملك عبدالله في العاصمة السعودية، مشيرة إلى أن حالة المصابين مستقرة.

ونشرت القناة السعودية مقطع فيديو لعملية الطعن خلال العرض المسرحي، والذي أظهر حالة من الهلع بين الفنانين على المسرح بعدما اقتحم المنفذ العرض وطعن الأشخاص الثلاثة.