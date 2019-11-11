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الرئيسية | خارج الحدود | طعن 3 أشخاص خلال عرض مسرحي في الرياض

طعن 3 أشخاص خلال عرض مسرحي في الرياض

طعن 3 أشخاص خلال عرض مسرحي في الرياض
هسبريس - متابعة
الاثنين 11 نونبر 2019 - 22:16

أقدم شخص، اليوم الإثنين، على طعن رجلين وامرأة خلال تقديمهم لعرض مسرحي في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية أن شرطة الرياض ألقت القبض على المتهم، وهو مقيم عربي بحوزته سكين استخدمه في طعن ضحاياه.

وأضافت أن الضحايا من أعضاء فرقة مسرحية في حديقة الملك عبدالله في العاصمة السعودية، مشيرة إلى أن حالة المصابين مستقرة.

ونشرت القناة السعودية مقطع فيديو لعملية الطعن خلال العرض المسرحي، والذي أظهر حالة من الهلع بين الفنانين على المسرح بعدما اقتحم المنفذ العرض وطعن الأشخاص الثلاثة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - المتتبع الاثنين 11 نونبر 2019 - 22:37
كان علي الدولة قبل ان تقرر فتح المسارع ودور العرض ان تستشير شعبها المحافظ في ذلك
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3
2 - N.H الاثنين 11 نونبر 2019 - 22:41
السعودية أصبحت في خبر كان لقد بدأت تدخلها العولمة من أبوابها الواسعة
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3
3 - انسان حر الاثنين 11 نونبر 2019 - 22:47
ليس من السهل تحرير شعوب اعتادت الفكر الوهابي لمدة طويلة، السعودية في الطريق الصحيح لكن ثمن الحرية غال جدا .. متمنياتنا لهم بالتوفيق
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