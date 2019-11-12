عدد وفيات السجائر الإلكترونية يستنفر إدارة ترامب

هسبريس - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أنه بصدد الاجتماع بممثلي صناعة السجائر الإلكترونية والعاملين بالقطاع الطبي وممثلين عن الولايات لإيجاد حل للازمة المستمرة منذ الإعلان عن أول حالة وفاة مرتبطة بها في غشت الماضي.

جاء ذلك في تغریدة لترامب على موقع "تویتر" للتواصل الاجتماعي مشیرا إلى أنه سیركز خلال الاجتماع على إیجاد حل یضمن سلامة الشباب دون 18 عاما الذین یشكلون شریحة كبیرة من مدخني السجائر الإلكترونیة والمتضررة من الإصابات الرئویة المرتبطة بھا.

وأضاف أنه سیعمل في الوقت نفسه على حمایة وظائف العاملین في تلك الصناعة مؤكدا أن "صحة الأبناء وسلامتھم إلى جانب الوظائف موضع تركیز".

وكان الرئیس الأمریكي قد رجح في تصریحات للصحافیین في البیت الأبیض یوم الجمعة الماضي رفع الولایات المتحدة الحد الأدنى للسن القانوني لتدخین السجائر الإلكترونیة إلى 21 عاما أو نحوھا مشیرا إلى أن الأسبوع الجاري سیشھد قرارا مھما بھذا الشأن.

وكانت المراكز الوطنیة الأمریكیة للسیطرة على الأمراض والوقایة أعلنت یوم الخمیس الماضي عن ارتفاع حصیلة حالات الوفاة الناجمة عن مشاكل صحیة مرتبطة بتدخین السیجارة الإلكترونیة إلى 39 حالة كما بلغ عدد الإصابات 2051 حالة.