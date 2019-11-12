24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5413:1716:0518:3019:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. فرنسي يعتنق الإسلام (5.00)

  2. فن رخيص (5.00)

  3. شخصيات ثقافية وفنية تطلق مبادرة للإفراج عن معتقلي الاحتجاجات (5.00)

  4. نشاط "مافيا الرمال" بسواحل البيضاء يُخرج مطالب بشرطة المقالع (5.00)

  5. "فيدرالية اليسار" تقترح تغيير ألوان النقود لمحاربة التهرب الضريبي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | ناشط تونسي يغادر بلاده بسبب "تهديدات بالقتل"

ناشط تونسي يغادر بلاده بسبب "تهديدات بالقتل"

ناشط تونسي يغادر بلاده بسبب "تهديدات بالقتل"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 13:50

أفاد المرصد المغاربي للحريات أن المحامي ورئيس جمعية "شمس" لإلغاء تجريم المثلية الجنسية بتونس، منير بعطور، متابع بشكوى وضعها مجموعة من المحامين لدى المدعي العام بتونس العاصمة، عقب مشاركته منشورا على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" اعتبر "مسيئا".

ووفق المصدر ذاته، فإن منير بعطور قال، في تصريح له، إنه مُتابع وفقا لقانون مكافحة الإرهاب التونسي بتهمة "التحريض على الكراهية الدينية".

وأضاف المصدر ذاته أن المعني أنكر أن يكون هو من ألف المنشور موضوع الشكوى، مشيرا إلى أنه قام فقط "بمشاركة المنشور من صفحة على "الفايسبوك" بشكل خاص ومحفوظ فقط للأصدقاء على الشبكة الاجتماعية".

كما أخبر منير بعطور المرصد المغاربي للحريات أنه تلقى عدة تهديدات بالقتل، وأن خمس فتاوى تدعو إلى العنف صدرت في حقه، مضيفا أنه غادر تونس مؤقتا خوفا على سلامته البدنية.

ووفقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب التونسي، فقد يتعرض المحامي والناشط في الدفاع عن الحريات الفردية منير بعطور لعقوبة تتراوح بين سنة وخمس سنوات سجنا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.