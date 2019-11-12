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الرئيسية | خارج الحدود | القضاء يحاصر بضائع الاحتلال الإسرائيلي في أوروبا

القضاء يحاصر بضائع الاحتلال الإسرائيلي في أوروبا

القضاء يحاصر بضائع الاحتلال الإسرائيلي في أوروبا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 14:40

قضت محكمة العدل الأوروبية بأنه يجب وضع ملصقات على المنتجات الغذائية الاسرائيلية المصنعة في الأراضي التي تحتلها البلاد، توضح مكان نشأتها، وذلك في القضية التي أقامتها منظمة يهودية ومنتج نبيذ ضد قانون فرنسي.

وخلصت محكمة العدل الأوروبية إلى أن الإشارة إلى أن منشأ البضائع دولة إسرائيل، في حين أنها في حقيقة الأمر جاءت من الأراضي المحتلة، يمكن أن يضلل المستهلكين بشأن حقيقة أن إسرائيل متواجدة في الأراضي المعنية بصفتها قوة محتلة وليست كيانا ذا سيادة.

وجاء في حكم المحكمة أن المعلومات بشأن المنتج يجب أن تتيح للمستهلكين القيام بخيارات على علم؛ متعلقة ليس فقط بالاعتبارات الصحية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية ولكن أيضا الاعتبارات الاخلاقية، بالإضافة إلى الالتزام بالقانون الدولي.

وسوف يتم الآن إحالة القضية للمحاكم الفرنسية من أجل إصدار قرار نهائي، وفقا لحكم محكمة العدل الأوروبية.

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