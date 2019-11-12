الأردن يحبط خططا لاستهداف دبلوماسيين وعساكر

هسبريس - رويترز

قالت صحيفة الرأي الأردنية، اليوم الثلاثاء، إن مخابرات البلاد أحبطت في الآونة الأخيرة خطط شخصين اثنين، يشتبه بأنهما من المتشددين، لشن هجمات إرهابية على دبلوماسيين أمريكيين وإسرائيليين وكذلك قوات أمريكية في قاعدة عسكرية بجنوب البلاد.

وأضافت أن المشتبه بهما خططا للهجوم على أهدافهما بالأسلحة النارية أو الطعن أو الدهس باستخدام سيارات وأنهما سيمثلان أمام محكمة أمن الدولة.

وقالت الصحيفة: "عقد المتهمان العزم في إحدى جلساتهم خلال العام الماضي على تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف العاملين في السفارتين الأمريكية والإسرائيلية في الأردن بالإضافة إلى استهداف الجنود الأمريكيين المتواجدين بإحدى القواعد العسكرية بمنطقة الجفر".

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة وجهت للمشتبه بهما تهمتي "المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والترويج لأفكار جماعة إرهابية".

ويستهدف مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات جهادية متشددة أخرى المملكة منذ وقت طويل ويقضي عشرات المتشددين عقوبات السجن لفترات طويلة في الأردن حاليا.

ويعد العاهل الأردني الملك عبد الله، وهو حليف للقوى الغربية في الشرق الأوسط لمحاربة الإسلاميين المتشددين، من أبرز زعماء المنطقة الذين حذروا من خطر الجماعات المتشددة.

وخلال السنوات القليلة الماضية، هزت بعض الأحداث المملكة التي تفادت إلى حد بعيد الانتفاضات والحروب الأهلية وأنشطة الإسلاميين المتشددين التي تجتاح الشرق الأوسط منذ عام 2011.

وقال الأردن العام الماضي إنه أحبط مخططا لتنظيم الدولة الإسلامية اشتمل على خطط لشن سلسلة هجمات على منشآت أمنية ومراكز للتسوق وشخصيات دينية معتدلة. وألقت المملكة القبض على المشتبه بهم.