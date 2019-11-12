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الرئيسية | خارج الحدود | هولندا ترفض استقبال العشرات من "أطفال داعش"

هولندا ترفض استقبال العشرات من "أطفال داعش"

هولندا ترفض استقبال العشرات من "أطفال داعش"
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 16:00

قالت هولندا إنها ستطعن في قرار محكمة يلزمها باستقبال عشرات الأطفال الذين انضمت أمهاتهم إلى تنظيم "داعش" في سوريا.

وقضت محكمة في لاهاي بأنه يتوجب على هولندا أن تقدم مساعدة فعالة لاستعادة 56 طفلا يعيشون وسط ظروف صعبة في مخيمات بسوريا.

وأصدر وزيرا الخارجية والعدل الهولنديان بيانين يفيدان بأنهما سيسعيان لتغيير الحكم الذي يقولان إنه "لم يضع الاعتبارات الدبلوماسية في الحسبان".

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