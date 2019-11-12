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كُتّاب وآراء
السعودية تدين 39 متهما بالتكفير وتمويل الإرهاب
قضت محكمة سعودية، اليوم الثلاثاء، بالسجن لمدد تتراوح بين 6 أشهر و25 عاما، في حق 38 متهما أدانتهم بـ"التكفير وتمويل الإرهاب".
وأوردت صحيفة (عكاظ) أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكما ابتدائيا لـ 38 متهما من مجموع 41 متهما، وذلك بعد ثبوت إدانتهم بعدد من التهم، أبرزها "انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة بتكفير حكومة المملكة وعلمائها ورجال أمنها".
كما تمت إدانة المتهمين، بحسب المصدر، بتهم "تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، وإنشاء أحدهم تنظيم إرهابي سري أثناء إيقافهم ومبايعة أعضاء التنظيم له بالإمارة وقيامة بتجنيد عدد من الموقوفين في هذا التنظيم بهدف الإخلال بالأمن الداخلي، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام".
وأضافت أن المحكمة قررت تعزير المدعى عليه الأول بالسجن مدة 25 عاما، والمدعى عليه الثاني بالسجن مدة 20 عاما، والمدعى الثالث بالسجن مدة 15 عاما.
ووفقا للمصدر، تراوحت الأحكام على بقية المدعى عليهم بالسجن بمدد متفاوتة من 12 عاما وستة أشهر حتى سنتين وستة أشهر والإبعاد عن البلاد لغير السعوديين منهم بعد انتهاء محكوميتهم.