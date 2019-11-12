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كُتّاب وآراء
7 شهداء في غارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة
استشهد شابان فلسطينيان، مساء اليوم الثلاثاء، في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، بأن طائرة استطلاع استهدفت بصاروخ مجموعة من المواطنين في عزبة بيت حانون ما أدى إلى استشهاد الشابين عبد الله عوض ساكب البلبيسي (26 عاما)، وعبد السلام رمضان أحمد أحمد (28 عاما) ليرتفع عدد الشهداء في القطاع إلى 7 شهداء.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن 3 شهداء وصلوا للمستشفى الإندونيسي شمال القطاع، في حادثين منفصلين، مشيرة إلى أن نحو 30 فلسطينيا أصيبوا بجراح مختلفة، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني إنه تم رصد أكثر من 20 غارة جوية و10 اعتداءات قصف بالمدفعية، استهدفت أراضي زراعية ومزارع خضروات ودواجن للمواطنين، ومنزل ا واستراحة بحرية، ومواقع تابعة للمقاومة في مختلف مناطق قطاع غزة.
وكان الطيران الاسرائيلي استهدفت فجر اليوم، منزل قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، أسفر عن استشهاده رفقة زوجته وإصابة أربعة من أبنائه ومواطنة فلسطينية أخرى.