حكم قضائي يقيّد تفتيش هواتف الوافدين على أمريكا

هسبريس - أ.ف.ب

قضت محكمة فيدرالية أمريكية، في بوسطن، بعدم جواز تفتيش عناصر الجمارك وحماية الحدود لهواتف وحواسيب المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة ما لم تكن لديها "شكوك معقولة"، وقد أشاد نشطاء حقوقيون بهذا الحكم.

وكان 11 مسافرا تعرضت أجهزتهم الإلكترونية للتفتيش، دون سبب مقنع، قد تقدموا بشكوى ضد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في شتنبر 2017 بهذا الشأن.

وقام اتحاد الحريات المدنية الأمريكي ومؤسسة الحدود الإلكترونية، وهي منظمة للدفاع عن الحقوق الرقمية، بدعم هذه الشكوى القانونية.

وقال القاضي دنيس كاسبر، في الحكم المؤلف من 48 صفحة، إنه ليس ضروريا الحصول على إذن تفتيش رسمي؛ لكن عمليات التفتيش من قبل عناصر الجمارك حماية الحدود دون وجود شكوك معقولة يعد انتهاكا للتعديل الرابع؛ الذي يحمي الأفراد من عمليات التفتيش والمصادرة التعسفية.

وقالت إيشا بهانداري، المحامية لدى اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، إن "هذا الحكم يعزز بشكل كبير حماية التعديل الرابع لملايين المسافرين الأجانب، الذين يدخلون الولايات المتحدة كل عام".

وأضافت: "من خلال وضع حد لقدرة الحكومة على القيام بعمليات تفتيش خالية من الشكوك، تؤكد المحكمة من جديد أن الحدود ليست مكانا لا وجود فيه للقانون، وأننا لا نفقد حق الخصوصية عندما نسافر".

ويأتي هذا الحكم على خلفية أنظمة الهجرة الصارمة المعمول بها ضمن البلاد في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحسب اتحاد الحريات فإن هيئة الجمارك وحماية الحدود قامت بأكثر من 33 ألف عملية تفتيش تتعلق بأجهزة إلكترونية عام 2018، أي نحو أربعة أضعاف مما كان عليه الحال عام 2015.

وفي شتنبر، تصدّر اسم المراهق الفلسطيني إسماعيل عجاوي عناوين الصحف، بعد اعتقاله لثماني ساعات في مطار بوسطن ومنعه من دخول الولايات المتحدة؛ لأن رجال الأمن لم يوافقوا على تعليقات أصدقائه السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي.

واضطر عجاوي، الذي كان يستعد لبدء دراسته في جامعة هارفرد، للعودة إلى لبنان، ثم نجح لاحقا في دخول الولايات المتحدة بعد أن أثارت قضيته اهتماما عالميا وإدانة واسعة النطاق.