نائبة من أصل عربي ترأس كتلة برلمانية في ألمانيا

هسبريس ـ مُتابعة

تم انتخاب أميرة محمد علي، البرلمانية الألمانية المنحدرة من أصول مصرية، رئيسة للكتلة البرلمانية الجديدة لحزب اليسار المعارض في البرلمان الألماني؛ في إطار قيادة ثنائية مع ديتمار بارتش الذي أعيد انتخابه.

وستخلف المحامية أميرة رئيسة الكتلة البرلمانية السابقة سارة فاجن كنشت، التي لم ترشح نفسها للانتخابات، بعدما ظلت رئيسة مشاركة للكتلة لمدة أربع سنوات.

ورشحت كل من أميرة محمد علي وكارين لاي، نائبة رئيس الكتلة، نفسهما لخوض الانتخابات عن الجزء الأنثوي في رئاسة الكتلة الثنائية.

وقد اختار الأعضاء أميرة محمد علي، ذات الـ39 عاما، كرئيسة من النساء على حساب زميلتها كارن لاي. وبلغت نسبة التأييد لأميرة محمد علي 52.2 في المائة، بينما حصلت لاي على 42 في المائة فقط.

أميرة، النائبة بالبرلمان الألماني منذ عام 2017، ولدت عام 1980 في هامبورغ، شمال ألمانيا، لأب مصري وأم ألمانية، وتعيش منذ أعوام طويلة في مدينة أولدنبورغ بولاية سكسونيا السفلى.

ونقلت وكالة الانباء الالمانية عنها قولها إنها ستعمل، كرئيسة للكتلة ،على تحقيق المزيد من الوحدة بين نواب حزب اليسار، مبرزة أنها حريصة على أن تحسن الكتلة البرلمانية للحزب حشد قواها.

وأضافت أميرة محمد علي: "أود التعاون مع كل نائب ونائبة وأود دمج الجميع في عمل الكتلة، وأعتقد أنني سأنجح في ذلك".

وذكرت عقب انتخابها: "سارة فاغن كنشت خلفت فراغا كبيرا جدا، وعلي بالطبع أن أكبر بعض الشيء داخل هذا الفراغ"، مضيفة أنها شخصية مستقلة بذاتها ولها أسلوبها الخاص في القيادة، وستطبق هذا الأسلوب.