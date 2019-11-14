"هواوي" تطلق الأبحاث حول تقنية الجيل السادس

هسبريس - د.ب.أ

كشف رئيس مجلس إدارة شركة "هواوي" الصينية العملاقة ليانج هوا أن فريق البحث في الشركة بدأ باستكشاف تقنية الجيل السادس، وذلك في الوقت الذي تتسابق فيه الدول لتطبيق شبكات الجيل الخامس.

وفي مقابلة مع قناة "العربية" بثتها الأربعاء قال هوا :"يستمر كل جيل في مجال الاتصالات اللاسلكية لحوالي عشر سنوات، والجيل السادس هو الجيل القادم الذي لا يزال في أولى مراحل البحث".

وأضاف :"لقد قمنا بتعيين فريق بحث يركز حاليا بالدرجة الأولى على الطيف الذي ستستخدمه تقنية الجيل السادس، والقضايا الفنية الأخرى التي يتعين معالجتها وأخذها بعين الاعتبار، بالإضافة إلى ميزاتها الفريدة، والأهم من ذلك الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي ستوفرها هذه التقنية"، موضحا أنه لا خطط لدى الشركة للاكتتاب العام.

وعلق على إدراج الولايات المتحدة للشركة على القائمة السوداء واتهامها بالتجسس لصالح الحكومة الصينية بالقول :"لقد وضعت الولايات المتحدة شركة هواوي على /قائمة المصدّرين المحظورين/ بناء على مجرد ادعاءات دون تقديم أي أدلة أو حقائق، ونحن نرى أنه قرار غير صائب على الإطلاق. ونؤكد على أن أعمالنا مستمرة بشكل اعتيادي على الرغم من وضعنا على هذه القائمة".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الشركة لا تزال تعتقد أن بإمكانها تحقيق هدف أن تكون المزود الأول للهواتف الذكية بحلول عام 2020 رغم العقوبات الأمريكية الأخيرة، أجاب :"لم يكن الوصول لمرتبة المزود الأول للهواتف الذكية هدفنا الأهم في أي يوم، بل كان هدفنا دائماً يتمحور حول تقديم تجربة وخدمات متميزة أفضل وذات قيمة مضافة لمستخدمي هواتفنا الذكية مع ضمان تحقيق الأرباح".

وأوضح :"لقد أعلنا قبل ثلاثة أيام عن شحن مائتي مليون هاتف ذكي هذا العام إلى دول العالم، ونتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 240 أو 250 مليون هاتف في نهاية العام الحالي 2019 ".