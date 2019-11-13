العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يحصد عشرات الشهداء والجرحى

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن 23 شخصا استشهدوا، فيما أصيب 71 آخرون، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إن 13 فلسطينيا استشهدوا، الأربعاء، فيما استشهد الثلاثاء، 10 فلسطينيين، في غارات متفرقة على القطاع، مشيرة إلى أن من بين الشهداء 3 أطفال وسيدة، ومن بين الجرحى 30 طفلا و13 سيدة.

ومن بين شهداء الأربعاء، أب يدعى رأفت عيّاد، وابنيه إسلام وأمير عيّاد، واستشهدوا في قصفٍ إسرائيلي استهدف ورشة نجارة تقع بحي التفاح شرق المدينة.

بدورها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قبل قليل مصرع شخصين وإصابة آخريْن، غارة إسرائيلية على خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وفا" نقلاً عن مصادر طبية بأن مواطنين وصلا إلى مستشفى غزة الأوروبي وقد استشهدا، فيما أصيب اثنان آخران جراء استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال شرق المحافظة.

وتشن إسرائيل غارات على قطاع غزة، منذ صباح الثلاثاء، بدأتها بقصف استهدف بهاء أبو العطا، القيادي بسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، ما أدى لمصرعه برفقة زوجته.