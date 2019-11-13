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الرئيسية | خارج الحدود | العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يحصد عشرات الشهداء والجرحى

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يحصد عشرات الشهداء والجرحى

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يحصد عشرات الشهداء والجرحى
هسبريس من الرباط
الأربعاء 13 نونبر 2019 - 15:00

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن 23 شخصا استشهدوا، فيما أصيب 71 آخرون، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إن 13 فلسطينيا استشهدوا، الأربعاء، فيما استشهد الثلاثاء، 10 فلسطينيين، في غارات متفرقة على القطاع، مشيرة إلى أن من بين الشهداء 3 أطفال وسيدة، ومن بين الجرحى 30 طفلا و13 سيدة.

ومن بين شهداء الأربعاء، أب يدعى رأفت عيّاد، وابنيه إسلام وأمير عيّاد، واستشهدوا في قصفٍ إسرائيلي استهدف ورشة نجارة تقع بحي التفاح شرق المدينة.

بدورها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قبل قليل مصرع شخصين وإصابة آخريْن، غارة إسرائيلية على خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وفا" نقلاً عن مصادر طبية بأن مواطنين وصلا إلى مستشفى غزة الأوروبي وقد استشهدا، فيما أصيب اثنان آخران جراء استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال شرق المحافظة.

وتشن إسرائيل غارات على قطاع غزة، منذ صباح الثلاثاء، بدأتها بقصف استهدف بهاء أبو العطا، القيادي بسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، ما أدى لمصرعه برفقة زوجته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - أستاذة وطنية الأربعاء 13 نونبر 2019 - 15:22
لكم الله يا شعب الشهداء فالعالم بأسره يغلي والمضاهرات تطوق كل الأماكن وأصبحتم انتم في عالم منسي تدفعون الشباب بما فيها اسرا ضحايا لمستعمر غاشم ولكم الله مرة اخرى والنصر المبين من الله عز وجل عاجلا ام آجلا
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92
2 - mhboub الأربعاء 13 نونبر 2019 - 15:23
الإرهاب الحقيقي هو الارهاب الصهيوني الإسرائيلي بمباركة الدول العربية. حسبي الله ونعم الوكيل
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3 - مواطن بلا وطن الأربعاء 13 نونبر 2019 - 15:27
أين العروبة من هذا وأين هي الغمة الإسلامية
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43
4 - على الفلسطينيين الأربعاء 13 نونبر 2019 - 15:27
على الفلسطينيين الرجوع إلى طريقة المقاومة ماقبل الثمانينات .
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48
5 - jalal الأربعاء 13 نونبر 2019 - 15:33
عام مضى..و ها هو عام آخر من مسلسل العدوان المتواصل من طرف الجيش الصهيوني الغاصب…لم يلقى من يتصدى لهذا العدوان الا – رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه – رغم قلة العدد و العدة..و مكائد الأشقاء و حصار الأعداء! قاتِلوهم أيها الرجال …فلم يبقى لنا ما نفاخر به أمام الامم، غير بسالتكم التي تتصدون بها لهذا العدو ! الذي اغتصب الأرض و العرض و إخوة يوسف …! يتفرجون و يمرحون ،و ينددون من فوق كراسي اغتصبوها عنوة من شعوبهم المقهورة…! لكم الله أيها المرابطون ..اما الشعوب فهي مكبلة من طرف حكام لا يؤمنون الا بمصيرهم..اما مصير الأمة فهو مؤجل الى اشعار اخر..!
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34
6 - مساعف الأربعاء 13 نونبر 2019 - 15:35
لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارحم شهداءنا وداوي جرحانا يا أرحم الراحمين اصبروا فالنصر قريب أؤكد لكم أن النصر قرييييييييييييب
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30
7 - rachida الأربعاء 13 نونبر 2019 - 15:38
كل قطرة دم فلسطينية يتحمل وزرها العرب والمسلمين الذين انشغلوا عن هموم الامة
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37
8 - منافقون الأربعاء 13 نونبر 2019 - 15:38
اين انتم يا منافقون يا من ترفعون شعار نصرة فلسطين ظالمة او مظلومة ?
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24
9 - الهاشمي الأربعاء 13 نونبر 2019 - 15:38
لكم الله إن الشهداء لهم عند الله الفردوس الأعلى الحمد اله اللهم ألحقنا بهم مسلمين اللهم أمين
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10 - Brahim الأربعاء 13 نونبر 2019 - 15:42
يقول الله تعالى في محكم تنزيله: "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ". اللهم إضرب الظالمين بالظالمين و أخرجنا من بينهم سالمين. و انصر المستضعفين في كل مكان و دمر أعدائك أعداء الدين و حرر المسجد الأقصى و فلسطين و جميع بلاد المسلمين من قبضة المعتدين و اجمع اللهم المسلمين على كلمة الحق انك سبحانك على كل شيء قدير.
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27
11 - محمد ابوزيد الأربعاء 13 نونبر 2019 - 15:48
عودتنا بني صهيون ان برماج مرشحيها المفضلة للانتخابات الرئاسية هو استباحة الدم العربي المسلم بمباركة بعض الحكام العرب المتصهينين لك الله يافلسطين
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12 - haron الأربعاء 13 نونبر 2019 - 15:54
ان تنصر لله ینصركم ویثبت اقدامك
المشكله فی فلسطین یحاربون العدو من اجل اطماع شخصیه ولیس فی سبیل الله والوطن
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13 - نور الأربعاء 13 نونبر 2019 - 16:28
ارهاب اسرائيلي ومجزرة دموية ضد شعبنا العربي الفلسطيني والامة العربية تتفرج في هذه الهمجية العدوانية الصهيونية الامبريالية.
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14 - غزة رمز العزة الأربعاء 13 نونبر 2019 - 16:38
عذرا غزة اﻷمة مشغولة.....،لك الله يافلسطين
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