راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان التونسي بـ123 صوتا

هسبريس - د .ب .أ

تم انتخاب رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، اليوم الأربعاء، رئيسا للبرلمان التونسي.

وفاز رئيس الحركة بـ 123 صوت من بين 217 في أولى جلسات البرلمان التونسي المنتخب لمدة خمس سنوات المقبلة.