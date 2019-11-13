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كُتّاب وآراء
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راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان التونسي بـ123 صوتا
الأربعاء 13 نونبر 2019 - 18:11
تم انتخاب رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، اليوم الأربعاء، رئيسا للبرلمان التونسي.
وفاز رئيس الحركة بـ 123 صوت من بين 217 في أولى جلسات البرلمان التونسي المنتخب لمدة خمس سنوات المقبلة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - متتبع مغربي الأربعاء 13 نونبر 2019 - 18:41
هنيئا لتونس بهذه الديموقراطية العربية الفتية وهنيئا للغنوشي ولحزبه بهذا الفوز الديمقراطي لتنسجم الاغلبية البرلمانية مع الرءيس التونسي المنتخب ديموقراطيا ونتمنى كذلك أن تتمكن النهضة مع حلفائها من تشكيل الحكومة الجديدة لينسجم الجميع حكومة وبرلمانا ورئيسا لكي لا تكون هناك عراقيل واعتراضات بين السلط الثلاث كما يقع عندنا في المغرب هناك من اراد الإصلاح وهناك من يعترض ويعارض . ولكي تتحمل هذه الاحزاب المشكلة للحكومة والاغلبية البرلمانية والرءيس المسؤولية الكاملة اقتصاديا واجتماعيا و سياسيا وتعليميا عند انتهاء المدة الانتخابية ولكي لا تكون هناك حجج وتبريرات على الاخفاق لا قدر الله . كما نتمنى هذه التجربة الديمقراطية الناجحة عندنا في المغرب.
2 - amaghrabi الأربعاء 13 نونبر 2019 - 18:52
يقول المثل العربي كل من سار على الدرب وصل.نضال من البداية الى النهاية بدون كلل ولا ملل حتى وصل الى مبتغاه فان كانت نيته صادقة فلنرى ثماره في فترة حكمه لان ترشيحه في البرلمان يؤكد بان حزب النهضة هو القاءد لهذه الحكومة المنتظرة واتمنى ان لا نراه يغادر السياسة في المستقبل ب9ملايين سنتيم وتبقى نيته كاذبة ويصدق عليه قول الشاعر من يدعي ما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان
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