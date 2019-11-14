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الحكومة الكويتية تعلن تقديم استقالتها إلى أمير البلاد
الخميس 14 نونبر 2019 - 10:29
قدمت الحكومة الكويتية استقالتها، اليوم الخميس، لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، طارق المزرم، القول إن "الحكومة استقالت لتتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري".
تأتي استقالة الحكومة الكويتية بعد يومين من استقالة وزيرة الأشغال العامة، جنان بوشهري، في مجلس الأمة خلال استجواب لها.
كما يأتي المستجد السياسي نفسه قبل جلسة برلمانية كانت مقررة، الأربعاء المقبل، لبحث طلب طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.