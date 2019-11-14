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الرئيسية | خارج الحدود | اتفاق فلسطيني إسرائيلي يوقف إطلاق النار في غزة‎

اتفاق فلسطيني إسرائيلي يوقف إطلاق النار في غزة‎

اتفاق فلسطيني إسرائيلي يوقف إطلاق النار في غزة‎
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 14 نونبر 2019 - 11:35

أكد مصعب البريم المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.

وشدد المتحدث باسم الحركةعلى أنه جرى التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، وقد بدأ بالسريان اليوم بعد وساطة مصرية، مؤكدا أن التوافق جرى تنفيذه وفقا لشروط المقاومة الفلسطينية التي مثّلتها حركة الجهاد الإسلامي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد باشر، منذ الساعات الأولى من يوم الثلاثاء الماضي، عملية عسكرية على قطاع غزة خلّفت مقتل 32 فلسطينيا وإصابة 100 آخرين.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد وضعت شروطا للتهدئة بوقف إسرائيل للاغتيالات، ووقف استهداف مسيرات العودة الأسبوعية قرب حدود القطاع، والتزام إسرائيل بتفاهمات كسر الحصار عن غزة التي جرت نهاية عام 2018.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بيت لحم الخميس 14 نونبر 2019 - 11:39
إطلاق الصواريخ على تل أبيب و عسقلان هو الحل الوحيد الذي سيرغم الإحتلال الصهيوني الخبيث على وقفه ضرباته الجوية على قطاع غزة و خان يونس
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