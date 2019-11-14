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كُتّاب وآراء
بومبيو يحث دول التحالف على استعادة مقاتلي "داعش"
حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس الدول الأعضاء في التحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على استعادة المتشددين الأجانب وتعزيز التمويل للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية في العراق وسوريا التي تضررت بشدة بسبب الصراع.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، أشار بومبيو أيضا إلى المخاوف المتزايدة من خطر الدولة الإسلامية خارج العراق وسوريا، قائلا إن ع"لى التحالف أيضا التركيز على منطقة غرب أفريقيا والساحل".