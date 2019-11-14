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الرئيسية | خارج الحدود | المحكمة الجنائية تفتح ملف الجرائم ضد "الروهينغا"

المحكمة الجنائية تفتح ملف الجرائم ضد "الروهينغا"

المحكمة الجنائية تفتح ملف الجرائم ضد "الروهينغا"
هسبريس - رويترز
الخميس 14 نونبر 2019 - 19:35

قالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان اليوم الخميس إن قضاتها وافقوا على طلب الادعاء فتح تحقيق في جرائم ارتكبت ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار.

وأفاد قرار المحكمة بأن "هناك أسس منطقية للاعتقاد بأن أعمال عنف واسعة النطاق أو ممنهجة ربما تكون ارتكبت وقد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية بالتهجير بين حدود ميانمار وبنغلاديش".

وأضاف: "هذه القاعة تأذن ببد تحقيق في الوضع في بنغلاديش/ميانمار".

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