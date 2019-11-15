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كُتّاب وآراء
إمبراطور اليابان يستكمل آخر طقوس اعتلاء العرش
أكمل الإمبراطور الياباني ناروهيتو آخر طقوس اعتلاء عرش البلاد بعد أن أمضى ليل الخميس/الجمعة في مراسم أسطورية ليلية محاطة بالغموض والسرية مما أثار جدلاً في المجتمع الياباني العلماني بسبب مظاهر الطقس الدينية.
وخلال طقس دايجوساي، شكر الإمبراطور إلهة الشمس "أماتيراسو أوميكامي" على حصاد الأرز في قاعة أقيمت خصيصًا لهذا الغرض في قصره بطوكيو.
ووفقًا للأسطورة والتقاليد، يكون الإمبراطور خلال ذلك بمفرده مع إلهة الشمس في غرفة تحتوي على سرير.
يذكر أن الإمبراطور ناروهيتو (59 عاما) اعتلى العرش في أول ماي الماضي بعد أن تنازل والده الإمبراطور السابق، أكيهيتو البالغ من العمر 85 عاما طوعا عن العرش.
ولم يتم تقديم معلومات للمواطنين اليابانيين حول ما يحدث خلال طقس دايجوساي؛ لكن الإمبراطور يتعلم تفاصيل هذا الطقس على ما يبدو من سلفه.
وحضر حوالي 675 ضيفا مراسم الطقس، من بينهم رئيس الوزراء شينزو آبي، وعدد من الوزراء ورئيسا مجلسي البرلمان، ورئيس المحكمة العليا.
ويقول منتقدون إن الدولة تمول هذا الاحتفال الديني، على الرغم من أن الدستور الياباني في فترة ما بعد الحرب- العالمية الثانية- ينص على ضرورة الفصل الصارم بين الدولة والدين.
ويمثل هذا الطقس آخر ثلاثة مراسم لإضفاء الطابع الرسمي على اعتلاء ناروهيتو للعرش.