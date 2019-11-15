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رئيس تونس يكلف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة
الجمعة 15 نونبر 2019 - 18:38
كلف الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة الحبيب الجملي مرشح حزب حركة النهضة الإسلامية بتكوين الحكومة.
وأعلنت الرئاسة التونسية عن تكليف الجملي، وهو تكنوقراط، وكان شغل مناصب حكومية بعد ترشيحه من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية.
والجملي مهندس زراعي شغل منصب كاتب دولة للزراعة بين عامي 2011 و2014 وله بحوث في هذا المجال.
ولدى الجملي /60 عاما/ مهلة شهر تمدد لمرة واحدة للتوصل إلى تشكيل حكومة.