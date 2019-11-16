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كُتّاب وآراء
ترامب يخطط لخفض الضريبة على متوسطي الدخل
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه يخطط لسن تشريعات لخفض ضريبة متوسطي الدخل إذا فاز الحزب الجمهوري بأغلبية مقاعد مجلس النواب.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن ترامب القول خلال مناسبة خاصة بالرعاية الصحية: "سنجري خفضا كبيرا في الضرائب على متوسطي الدخل، سنخصص معظمه لأصحاب الدخول المتوسطة ، الذين استفادوا بالفعل بشكل كبير من الخفض الضريبي الذي قمنا به (قانون خفض الوظائف وفرص العمل لعام 2017) الذي كان الأكبر في تاريخ بلدنا ".
وأضاف ترامب:" لكننا نقوم بخفض كبير في ضرائب متوسطي الدخل، وسيخضع ذلك بشكل واضح لسيطرتنا على مجلس النواب لأن الديمقراطيين يحبون زيادة الضرائب ولا يحبون خفضها".
وكان لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، قد أشار يوم الثلاثاء الماضي إلى أن الإدارة تدرس خيارات التخفيضات الضريبية.
وقال ترامب أيضًا قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2018 إنه سيعمل على خفض الضرائب المفروضة على الطبقة الوسطى، في محاولة لدعم الجمهوريين في الكونجرس، لكن الحزب الجمهوري خسر وقتها الأغلبية في مجلس النواب.