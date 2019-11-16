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الرئيسية | خارج الحدود | التحذيرات متواصلة من تحول لبنان إلى دولة عاجزة

التحذيرات متواصلة من تحول لبنان إلى دولة عاجزة

التحذيرات متواصلة من تحول لبنان إلى دولة عاجزة
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 16 نونبر 2019 - 19:35

حذرت صحيفة لبنانية، اليوم السبت، من تفاقم الأمور في البلاد لتتحول لبنان إلى دولة عاجزة على كل المستويات.

وقالت صحيفة "الجمهوية" اللبنانية:"يبدو الواقع اللبناني مضبوطاً على غليان مخيف من دون سقف، بما ينذر، مع تفاقم الأمور، بتدرّج الأزمة الى ما هو أخطر من الشكل الذي تبدو عليه في هذه الفترة، ليس فقط إلى أزمة حكم أو أزمة حكومة مستعصية الولادة، بل إلى دولة عاجزة على كل المستويات".

وأضافت: أن أخطر ما في هذه الاجواء يتمثل في تعمد وضع الجيش اللبناني على منصة التصويب المريب، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من علامات استفهام عما إذا كان البعض يحاول كسر هيبة المؤسسة العسكرية ودورها كحام للاستقرار الداخلي وضامن لأمن كل اللبنانيين.

وقالت مصادر معنية بالمفاوضات الجارية لتشكيل حكومة إنه لا يوجد في نادي المرشحين لتشكيل الحكومة سوى الحريري نفسه، فيما هو ما زال حتى هذه اللحظة غير قابل بالعودة الى حكومة شبيهة بالحكومة المستقيلة، بل إلى حكومة بلا سياسيين، وهو طرح لا توافقه عليه قوى سياسية كبرى مثل التيار الوطني الحر وحركة "أمل" و"حزب الله".

وتبعاً للاجواء العنيفة التي اعقبت طرح اسم رجل الأعمال اللبناني محمد الصفدي، والتي ترجمت بتحركات صدامية في الشارع وبهجوم عنيف عليه من قبل مكونات الحراك الشعبي، فإنّ ذلك، بحسب المصادر نفسها، قد قَلل من حظوظه.

وكشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ"الجمهورية" عن أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون يتريّث في توجيه الدعوة الى الإستشارات النيابية الملزمة بانتظار الحصول على جواب نهائي من الحريري بشأن مشاركته في حكومة تكنوسياسية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - abdou السبت 16 نونبر 2019 - 19:57
التثقة ضرورية لخروج البلاد من هاذا الموت البطيء.هناك عنصران فاعلان كل الحريري و حزب الله .ايران والسعودية .اسراءيل و المقاومة.روسيا و امريكا.الشيعة و السنة .عيب و عار ان يكون حزب يمتلك ميليشيات مسلحة مستعدة مصوبة نحو الكل حتى من الداخل ....الله يلطف
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