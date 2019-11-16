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الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا تمدد الترخيص لشركاتها بالتعامل مع "هواوي"

أمريكا تمدد الترخيص لشركاتها بالتعامل مع "هواوي"

أمريكا تمدد الترخيص لشركاتها بالتعامل مع "هواوي"
هسبريس - رويترز
السبت 16 نونبر 2019 - 13:40

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن أشخاص مطلعين أن من المتوقع أن تمدد الولايات المتحدة إذنا يسمح للشركات الأمريكية بالاستمرار في ممارسة نشاطها مع شركة هواوي تكنولوجيز الصينية.

ومن المتوقع أن ينتهي يوم الاثنين إذن أصدرته في وقت سابق وزارة التجارة الأمريكية ولكن صحيفة نيويورك تايمز قالت إن من المتوقع أن تمدده إدارة الرئيس دونالد ترامب لفترة زمنية.

وأضافت أن هذا القرار قد يتغير في ضوء المحادثات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين. ولم ترد شركة هواوي ووزارة التجارة على طلب من رويترز للتعليق خارج ساعات العمل العادية.

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