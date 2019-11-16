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كُتّاب وآراء
السعودية تسترجع 5 مليارات دولار من قضايا الفساد
استرجعت السعودية، خلال العام المالي 2018/2019، أزيد من 20 ملیار ریال (حوالي 5.33 مليار دولار) من قضايا فساد بحسب ما أوردت صحيفة "الرياض" اليوم السبت.
وذكرت الصحيفة أن الديوان العام للمحاسبة في السعودية استرجع أكثر من 20 ملیار ریال لخزانة الدولة من قضايا فساد،بزيادة نسبتها 127 في المائة عن العام المالي السابق.
وتعد ھذه المحصلة، بحسب المصدر نفسه، الأعلى في تاريخ الديوان منذ تأسیسه في عام 1971.
ووفقا للصحیفة فإن ديوان المحاسبة ما زال مطالبا باسترجاع 66 ملیارا و866 ملیون ریال؛ بزيادة 278 ملیون ریال عن العام المالي السابق.
وكان ديوان المحاسبة قد تمكن من تحصیل وتوفیر 8.8 ملیار ریال للخزانة العامة للدولة نتیجة مطالباته ومتابعاته المستمرة لتفعیل إجراء تحصیل تلك المبالغ.