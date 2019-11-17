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كُتّاب وآراء
حبس متهمة بالانتماء إلى تنظيم "داعش" في ألمانيا
قال مدعون ألمان إن قاضيا اتحاديا أمر باستمرار حبس مواطنة، ألقت السلطات القبض عليها فور عودتها إلى البلاد، بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وقالت السلطات إن المشتبه بها، التي ورد فقط أن اسمها "نسيم أ."، غادرت ألمانيا إلى سوريا في عام 2014، وتزوجت مقاتلا انتقلت معه إلى العراق. وهناك تلقت أجرا عن رعاية منزل يديره تنظيم "داعش" وحملت سلاحا.
وقال المدعون إن المعنية بالأمر انتقلت، مع وزوجها، في وقت لاحق إلى سوريا حيث تولت أيضا رعاية أحد المنازل؛ وألقت قوات الأمن الكردية القبض عليها في أوائل عام 2019.
وألقي القبض على المرأة يوم الجمعة الماضي في فرانكفورت، لدى عودتها إلى ألمانيا، وقال المدعون إن القاضي أمر باستمرار حبسها "للاشتباه بانتمائها لعضوية منظمة إرهابية في دولة أجنبية".