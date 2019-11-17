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الرئيسية | خارج الحدود | مقتل 23 شخصا في الاحتجاجات الشعبية بتشيلي

مقتل 23 شخصا في الاحتجاجات الشعبية بتشيلي

مقتل 23 شخصا في الاحتجاجات الشعبية بتشيلي
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 16 نونبر 2019 - 23:40

ارتفع عدد القتلى خلال الاحتجاجات التي تشهدها الشيلي، بمطالب اجتماعية منذ شهر، إلى 23 شخصا بعد وفاة شاب في مسيرة وسط العاصمة، وفقا لما أعلنته الحكومة اليوم السبت.

وكان الشاب الراحل، البالغ 29 عاما، يشارك في مسيرة بميدان إيطاليا، بؤرة الاحتجاجات، عندما تعرض لأزمة قلبية ونقل إلى مستشفى قريب حيث توفي، وفقا لمساعد وزير الداخلية.

واسفرت احتجاجات أمس الجمعة عن اعتقال 268 شخصا واصابة 26 متظاهر، حسب تقرير رسمي.

جدير بالذكر أن الاحتجاجات اندلعت في الشيلي يوم 18 أكتوبر الماضي، ردا على ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وتحولت إلى غضب شعبي ضد الحكومة والنظام الاقتصادي غير المتكافئ في البلاد.

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