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الرئيسية | خارج الحدود | تحطم طائرة يسلب حياة قائدها في جمهورية التشيك

تحطم طائرة يسلب حياة قائدها في جمهورية التشيك

تحطم طائرة يسلب حياة قائدها في جمهورية التشيك
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 16 نونبر 2019 - 21:37

قتل قائد طائرة رياضية خفيفة بجمهورية التشيك، اليوم السبت، بعد تحطمها قرب قرية ليتوميريس الواقعة على نهر "الإلبه".

وقالت وكالة الأنباء التشيكية "سي تي كي" إن الطائرة تحطمت في النهر لسبب غير معلوم حتى الآن. بينما تمكنت قوات الإنقاذ والغواصون التابعون للشرطة من العثور على الحطامة بعد بحث استمر ساعات.

وقالت متحدثة باسم الشرطة التشيكية إنه عُثر على جثة رجل داخل الطائرة؛ وقامت قوات الإنقاذ بانتشال حطام الطائرة من وسط مياه المجرى المائي بمساعدة رافعة.

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