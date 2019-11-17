دخل قناة السويس 136 مليار دولار في 150 عاما

هسبريس ـ مُتابعة

احتفلت هيئة قناة السويس في مصر بمرور 150 عاما على افتتاح القناة للملاحة العالمية.

ووفقا لبيانات نقلها الموقع الإلكتروني للهيئة فقد شهدت القناة، منذ افتتاحها للملاحة البحرية وحتى الآ،ن عبور 1.3 مليون سفينة بحمولات بلغت 28.6 ملايير طن، وإيرادات قدرها 135.9 مليار دولار.

وخلال العام المالي 2018/2019 ،سجلت القناة عبور نحو 19000 سفينة، بحمولات 1.2 مليار طن وإيرادات قدرها ستة مليارات دولار.

وشهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وخالد العناني وزير الآثار، احتفالية الهيئة بمناسبة مرور 150 عاما على افتتاح القناة، وذلك بمحافظة الإسماعيلية، وجرت بحضور عدد من السفراء والمسؤولين ووسائل الإعلام.