إيران .. الاحتجاج ضد غلاء البنزين يسقط قتيلين

هسبريس - أ.ف.ب

قتل شرطي إثر إطلاق النار عليه خلال مواجهات مع المشاركين في احتجاجات اجتماعية غرب إيران، اليوم الأحد، في إطار التظاهرات المناهضة لرفع أسعار البنزين، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

"توفي إيراج جواهري متأثراً بجروحه بعد يوم من مواجهة مع مسلحين، في مدينة كرمانشاه"، وفق ما أفاد به قائد شرطة المنطقة، علي أكبر جاويدان، في تصريحات نقلتها الوكالة نفسها.

ويعد إيراج ثاني شخص يتأكد موته منذ اندلعت التظاهرات في أنحاء إيران، أول أمس الجمعة، احتجاجًا على قرار رفع أسعار البنزين وتقنين توزيعه، حيث قتل مدني خلال تظاهرات في مدينة سيرجان، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الطلابية نقلاً عن حاكم المدينة بالإنابة محمد محمود آبادي.

من جهة أخرى؛ أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأنه تم إلقاء القبض على نحو ألف شخص خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد رفع ثمن البنزين بنسبة 50%.