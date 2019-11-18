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الرئيسية | خارج الحدود | الداخلية الألمانية تسعى إلى نظام لجوء أوروبي جديد

الداخلية الألمانية تسعى إلى نظام لجوء أوروبي جديد

الداخلية الألمانية تسعى إلى نظام لجوء أوروبي جديد
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 18 نونبر 2019 - 04:16

تسعى وزارة الداخلية الألمانية إلى وضع نظام لجوء أوروبي جديد، تعتزم من خلاله تشديد الإجراءات للتصدي لمواصلة الهجرة غير المصرح داخل الاتحاد الأوروبي.

وتنص وثيقة داخلية للوزارة، توفرت لوكالة الأنباء الألمانية نسخة منها، على القيام بفحص أولي ملزم لطلبات اللجوء على الحدود الخارجية، على أن تتولى وكالة لجوء مستقبلية تابعة للاتحاد الأوروبي ذلك تدريجيا.

وبذلك من المقرر رفض أي طلبات لجوء غير مشروعة أو غير مبررة على الحدود الخارجية مباشرة.

وتنص وثيقة الركائز الأساسية ،المصنفة على أنها سرية، على ألا يتم توفير أماكن إقامة وإعانات اجتماعية إلا في الدولة العضو المعنية بحالة اللاجئ.

وأضافت الوثيقة أنه من المقرر، أيضا، تمويل الإعانات الاجتماعية على مستوى الاتحاد الأوروبي ، ولكن لابد من دفعها "بطريقة مفهرسة"، أي يتم تكييفها بناء على تكاليف المعيشة المتباينة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وأوضحت أن الهدف من ذلك هو تحقيق "مساواة نسبية" للإعانات الاجتماعية بالاتحاد الأوروبي.

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