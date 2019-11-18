المبارك يعتذر عن رئاسة مجلس الوزراء في الكويت

هسبريس ـ مُتابعة

أفادت وكالة الأنباء الكويتية، على حسابها الرسمي بموقع تويتر، بأن الشيخ جابر المبارك رفع إلى أمير البلاد "كتاب اعتذار عن تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء"، وذلك بعد فترة وجيزة من تكليفه بتشكيل الحكومة.

وكانت حكومة الجابر قدمت استقالتها الخميس الماضي، وسط توترات مع البرلمان، وعمل أمير الكويت على تجديد الثقة في المبارك، اليوم الاثنين، عبر تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

وتعتبر الحكومة المستقيلة السابعة التي يرأسها المبارك، وتشكلت في دجنبر 2017 . بينما شكل جابر الحكومة للمرة الأولى في شهر نونبر من سنة 2011.