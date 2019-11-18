تحطم طائرة مروحية عسكرية ومقتل طاقمها بسوريا

هسبريس - د.ب.أ

قتل ثلاثة أفراد سوريين من الجيش في تحطم طائرة مروحية عسكرية بعد إقلاعها من مطار مدينة حماة.

وقال مصدر في المعارضة السورية: "قتل 3 عسكريين بينهم ضابط ، في تحطم مروحية بعد إقلاعها من مطار حماة؛ وسقوطها على أرض المطار بسبب عطل فني".

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، ضمن تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، احتراق الطائرة بشكل كامل وتفحم جثث العسكريين الثلاثة، لافتا الانتباه إلى "عدم تمكن فرق الاطفاء من إخماد الحريق وانقاذ الضحايا، ومن بينهم المقدم لؤي عباس الذي نفذ أكثر من ألف طلعة جوية بالبراميل المتفجرة على المناطق التي تحت سيطرة المعارضة".

وقالت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إن "الطائرة التي تحطمت كانت تحمل براميل متفجرة وسقطت بعد إقلاعها من مطار حماة، وكانت تحمل تلك البراميل لإلقائها على مناطق ريف ادلب".

ويعد مطار حماة، وسط سوريا، من أكثر المطارات التي استخدمها سلاح الجو السوري لاستهداف مناطق سيطرة المعارضة في محافظتي حماة وادلب، كما تعرض المطار لاستهداف بشكل دائما من قبل فصائل المعارضة، وتم استهداف الكثير من الطائرات داخل المطار أو خلال إقلاعها وهبوطها من قبل فصائل المعارضة التي تسيطر على مناطق قريبة من المطار.