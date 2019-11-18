ألمانيا تدعو طهران إلى فتح حوار مع المتظاهرين

هسبريس ـ مُتابعة

دعت ألمانيا، اليوم الإثنين، إيران الى احترام التظاهرات المشروعة ضد ارتفاع أسعار البنزين، وفتح حوار مع المتظاهرين.

وقالت أولريك ديمر، المتحدثة باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ،"إنه أمر مشروع ويستحق احترامنا أن يعبر الناس بشجاعة عن مظالمهم الاقتصادية والسياسية؛ كما يحدث حالياً في إيران".

وأضافت في مؤتمر صحافي: "على الحكومة الإيرانية الاستجابة للاحتجاجات الحالية بإبداء الاستعداد للدخول في حوار"، مشيرة إلى أن "ألمانيا تتابع الأحداث بقلق. وندعو الحكومة في طهران إلى احترام حرية التجمع والتعبير".