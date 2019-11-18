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الرئيسية | خارج الحدود | ألمانيا تدعو طهران إلى فتح حوار مع المتظاهرين

ألمانيا تدعو طهران إلى فتح حوار مع المتظاهرين

ألمانيا تدعو طهران إلى فتح حوار مع المتظاهرين
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 18 نونبر 2019 - 16:36

دعت ألمانيا، اليوم الإثنين، إيران الى احترام التظاهرات المشروعة ضد ارتفاع أسعار البنزين، وفتح حوار مع المتظاهرين.

وقالت أولريك ديمر، المتحدثة باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ،"إنه أمر مشروع ويستحق احترامنا أن يعبر الناس بشجاعة عن مظالمهم الاقتصادية والسياسية؛ كما يحدث حالياً في إيران".

وأضافت في مؤتمر صحافي: "على الحكومة الإيرانية الاستجابة للاحتجاجات الحالية بإبداء الاستعداد للدخول في حوار"، مشيرة إلى أن "ألمانيا تتابع الأحداث بقلق. وندعو الحكومة في طهران إلى احترام حرية التجمع والتعبير".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - خليلوفيتش الاثنين 18 نونبر 2019 - 17:29
لماذا لم تدعو المانيا فرنسا لفتح الحوار مع المتظاهرين او ما أضحى يعرف بأصحاب السترات الصفراء أم أنه حلال عليهم و حرام علينا المهم الله يرزقنا الصحة و السلامة كلشي باين.
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2 - السلام عيكم الاثنين 18 نونبر 2019 - 17:39
"ألمانيا تتابع الأحداث بقلق. وندعو الحكومة في طهران إلى احترام حرية التجمع والتعبير".
المانيا عندها الحق تخاف حيث جحافل اللاجئين لا يعرفون الا اتجاه واحد هوالمانيا
انا مهاجر في المانيا وكرهت الاجئين كيف باصحاب البلد بزاف !!!
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3 - مغربي الاثنين 18 نونبر 2019 - 17:55
مسألة عجيبة ايران دولة منتجة للبترول بشكل كبير و رغم انها لم تعد تبيعه في السوق العالمية جراء العقوبة يعني هذا ان يكون سعره قليل داخليا و لكن نلاحظ العكس هذا ان ذل فانما يذل على قرب نهاية دولة الفتنة و الشر
اما عن المانيا فهي فقط خائفة على مصانعها المتواجدة في ايران حيث تنتج معداتها هناك بفضل اليد العاملة الرخيصة جدا فالعامل الايراني يعملى16ساعة مقابلة 10دولارات
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