التحالف: "الحوثيون" خطفوا سفينة جنوب البحر الأحمر

هسبريس - رويترز

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف العسكري الذي تقوده المملكة باليمن قوله اليوم الاثنين إن جماعة الحوثي اليمنية خطفت سفينة كانت تقطر حفارا كوريا جنوبيا في جنوب البحر الأحمر.

ونسبت الوكالة إلى المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله إن مسلحين من جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران خطفوا القاطرة في وقت متأخر الأحد. ولم يوضح المتحدث عدد أفراد طاقم القاطرة.

ولم يرد بعد تعقيب من الحوثيين.