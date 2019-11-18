الإمارات تنكس الأعلام لوفاة الشيخ سلطان آل نهيان

هسبريس من الرباط

نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة أخاه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل رئيس الدولة، الذي وافته المنية اليوم الاثنين.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي بدولة الإمارات، وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.