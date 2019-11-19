24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:31
|08:00
|13:18
|16:02
|18:26
|19:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الطريق إلى فلسطين
- صحة المغاربة .. هذه أكثر المواد "المغشوشة" في الأسواق بـ2019
- السلع الفاسدة المُهرّبة من معبر "الكركرات" تغرق الأسواق المغربية
- من حصة الاجتماعيات إلى العالم الآخر
- مخرجة يهودية تتصدى لمعاناة مسلمي أمريكا عبر فيلم وثائقي جديد
السلع الفاسدة المُهرّبة من معبر "الكركرات" تغرق الأسواق المغربية (5.00)
"قمرا محمد السادس" يمدان المؤسسات بـ370 خريطة موضوعاتية (5.00)
- الرباح يشْكو عرقلة مفسدين وظالمين لـ"الإصلاحات الكبرى" بالمملكة - (101)
- تقنية "الفار" تمنح فريق "الطاس" أول لقب في تاريخ "كأس العرش" - (84)
- البُوليساريو تتهم "المينورسو" بعدم الحياد وتُهدد بإشعال الصحراء - (65)
- أوجار: "الإنجازات لم تصل جميع المواطنين المغاربة" - (55)
- مرشح للرئاسيات الجزائرية: علاقة الشعب بالجيش "أكثر من روحية" - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مقتل أفراد من القوات العمومية في احتجاجات إيران
قُتل ثلاثة أفراد من قوات "باسيج" الإيرانية، شبه العسكرية، في أعمال شغب شابت الاحتجاجات بغرب محافظة طهران، وفقا لبيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني.
وجاء في البيان نفسه، الذي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إيسنا" أنه "تم نصب كمين لأفراد الباسيج الثلاثة، وتم قتلهم بالأسلحة البيضاء"، مضيفا أنهم تعرضوا لذلك خلال تصديهم للمشاركين في المظاهرات.
واندلعت احتجاجات في إيران يوم الجمعة الماضي بسبب زيادة أسعار الوقود، في جميع أنحاء البلاد، وتطورت بعد أن حملت شعارات سياسية ضد النظام، وأدت لاندلاع أعمال شغب عنيفة خفت حدتها مطلع الأسبوع الجاري.
وكان سعر الوقود، حتى الخميس الماضي، موحدا ويبلغ عشرة آلاف ريال (أقل من 0.10 دولار في مراكز الصرافة)، لكنه يباع حاليا في محطات التزويد بـ30 ألف ريال (0.30 دولار).