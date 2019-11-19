24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3108:0013:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الطريق إلى فلسطين (5.00)

  2. السلع الفاسدة المُهرّبة من معبر "الكركرات" تغرق الأسواق المغربية (5.00)

  3. احتفاء بأبطال عسكريّين‎ (5.00)

  4. "قمرا محمد السادس" يمدان المؤسسات بـ370 خريطة موضوعاتية (5.00)

  5. المالديف تشيد بترويج الملك لصورة الإسلام الحقيقي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مقتل أفراد من القوات العمومية في احتجاجات إيران

مقتل أفراد من القوات العمومية في احتجاجات إيران

مقتل أفراد من القوات العمومية في احتجاجات إيران
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 11:30

قُتل ثلاثة أفراد من قوات "باسيج" الإيرانية، شبه العسكرية، في أعمال شغب شابت الاحتجاجات بغرب محافظة طهران، وفقا لبيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني.

وجاء في البيان نفسه، الذي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إيسنا" أنه "تم نصب كمين لأفراد الباسيج الثلاثة، وتم قتلهم بالأسلحة البيضاء"، مضيفا أنهم تعرضوا لذلك خلال تصديهم للمشاركين في المظاهرات.

واندلعت احتجاجات في إيران يوم الجمعة الماضي بسبب زيادة أسعار الوقود، في جميع أنحاء البلاد، وتطورت بعد أن حملت شعارات سياسية ضد النظام، وأدت لاندلاع أعمال شغب عنيفة خفت حدتها مطلع الأسبوع الجاري.

وكان سعر الوقود، حتى الخميس الماضي، موحدا ويبلغ عشرة آلاف ريال (أقل من 0.10 دولار في مراكز الصرافة)، لكنه يباع حاليا في محطات التزويد بـ30 ألف ريال (0.30 دولار).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.