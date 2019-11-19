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الرئيسية | خارج الحدود | جامعة الدول العربية: أمريكا تعادي السلام العادل

جامعة الدول العربية: أمريكا تعادي السلام العادل

جامعة الدول العربية: أمريكا تعادي السلام العادل
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 14:50

أعربت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي قال فيها إن "الإدارة الأمريكية لم تعد ترى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير متسقة مع القانون الدولي".

وحذرت الجامعة، في بيان، من أن "هذا الموقف يقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم على إنهاء الاحتلال في المستقبل القريب".

واعتبر المصدر نفسه أن "هذا التحول في الموقف الأمريكي يعتبر تطورا بالغ السلبية، ومن شأنه أن يدفع جحافل المستوطنين الإسرائيليين إلى ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين".

وأكد البيان أن "القانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها"، مشددا على أن "الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية يظل احتلالا يدينه العالم أجمع، وأن الاستيطان يظل استيطانا باطلا من الناحية القانونية بغض النظر عن أية مساع حثيثة تتم بهدف تجميل ذلك الاحتلال القبيح شكلا وموضوعا".

وعبر الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، عن قلقه الشديد حيال الاستخفاف بمبدأ قانوني مستقر نص عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وبالذات اتفاقية جنيف الرابعة، والذي يحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها، مؤكدا أن تغيير الولايات المتحدة لموقفها "يضرب ما تبقى من شرعيتها الأخلاقية في هذا الموضوع، ويخصم تماما من مصداقيتها كقوة عالمية يفترض أن تحترم القانون وأن تعمل على تنفيذه".

وحمل أبو الغيط، المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع، المسؤولية في الفترة القادمة من أجل الحفاظ على احترام جميع الدول لتعهداتها ورفض أية مواقف تناقض المبادئ القانونية المستقرة، والعمل على احتواء آثارها السلبية الخطيرة على الاستقرار فى الشرق الأوسط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - الخريف العربي الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 15:04
الصورة لها أكثر من دلالة نظرات بتعابير
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6
2 - لا حول ولا قوة إلا بالله الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 15:06
بلا بلا بلا بلا بلا بلا

فرعتونا راسنا بالخوا الخاوي ديالكوم
كم نشتاق إلي تلك الايام التي تحرك فيها جيوش المسلمين بسبب صرخة شخص واحد مظلوم

الله غالب
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7
3 - مواطن مغربي الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 15:07
أمريكا تعادي السلام العادل... ما هذا التعبير الركيك يا جامعة الدول العربية.. لماذا لا تقولوا أمريكا تعادي الشعوب العربية بتخاذل الانظمة الحاكمة
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