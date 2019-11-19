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كُتّاب وآراء
سفينة نرويجية تنقذ 94 مهاجرا في البحر المتوسط
أنقذت سفينة الإنقاذ "أوشن فايكنج" 94 مهاجرا من زورق مطاطي، في عرض البحر المتوسط، بعد أن واجه مشكلة وسط الأمواج.
وقالت منظمة "إس. أو. إس ميديتراني" الإنسانية الأوروبية، اليوم الثلاثاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه قد تم إنقاذ 11 امرأة، منهن أربع حبليات، وستة أطفال من بين من تم إنقاذهم.
يذكر أن سفينة "أوشن فايكينج"، التي تديرها منظمتا "إس. أو. إس ميديتيراني" و"أطباء بلا حدود"، ترفع علم النرويج .. وكانت السفينة تبحر اليوم الثلاثاء قبالة الساحل الليبي.
وتعتبر الرحلة في البحر المتوسط في مثل هذا التوقيت من العام، خطيرة بشكل خاص، لأن الركاب الذين يستقلون قوارب غير صالحة للابحار يكونون معرضين لخطر انخفاض حرارة الجسم أيضا.