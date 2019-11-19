24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3108:0013:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الطريق إلى فلسطين (5.00)

  2. العرض التنموي بتنغير يتعزز بمشاريع بالملايير (5.00)

  3. بعد نيل لقب "الكأس" .. الاحتفالات تغمر الحي المحمدي بإنجاز "الطاس" (5.00)

  4. جامعة الدول العربية: أمريكا تعادي السلام العادل (5.00)

  5. روسيا تعرض على المغرب أنظمة مواجهة خطر "طائرات الدْرون" (4.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | سفينة نرويجية تنقذ 94 مهاجرا في البحر المتوسط

سفينة نرويجية تنقذ 94 مهاجرا في البحر المتوسط

سفينة نرويجية تنقذ 94 مهاجرا في البحر المتوسط
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 16:56

أنقذت سفينة الإنقاذ "أوشن فايكنج" 94 مهاجرا من زورق مطاطي، في عرض البحر المتوسط، بعد أن واجه مشكلة وسط الأمواج.

وقالت منظمة "إس. أو. إس ميديتراني" الإنسانية الأوروبية، اليوم الثلاثاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه قد تم إنقاذ 11 امرأة، منهن أربع حبليات، وستة أطفال من بين من تم إنقاذهم.

يذكر أن سفينة "أوشن فايكينج"، التي تديرها منظمتا "إس. أو. إس ميديتيراني" و"أطباء بلا حدود"، ترفع علم النرويج .. وكانت السفينة تبحر اليوم الثلاثاء قبالة الساحل الليبي.

وتعتبر الرحلة في البحر المتوسط في مثل هذا التوقيت من العام، خطيرة بشكل خاص، لأن الركاب الذين يستقلون قوارب غير صالحة للابحار يكونون معرضين لخطر انخفاض حرارة الجسم أيضا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.