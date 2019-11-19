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كُتّاب وآراء
أحكام بسجن 18 متهما في "قضايا فساد" بالسعودية
أعلنت النيابة العامة في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن صدور أحكام قضائية بسجن 18 مدانا في قضايا فساد لمدة تصل إلى 55 عاما.
وأوردت وسائل إعلام محلية أن 18 متهما بالفساد بينهم مسؤولون وموظفون وبعض الكيانات التجارية أدينوا بأحكام بالسجن لمدد تجاوز مجموعها 55 عاما وعقوبات مالية بأكثر من 4 ملايين ريال (دولار أمريكي يعادل 3.75 ريال سعودي).
وأضافت أن هذه العقوبات جاءت بعد أن قامت النيابة العامة "بالتحقيق وتقديم الأدلة القوية البالغ عددها 726 دليلا وقرينة، والتشديد على المتهمين في الإدعاء والإدانة بجرائمهم، والمطالبة بأشد العقوبات في حقهم".
وأشارت إلى أن المحكمة أصدرت في حق مسؤول تنفيذي مجموعة أحكام بالسجن بلغت 16 عاما، بالإضافة إلى عقوبات مالية من جراء تهم تتعلق بتلقي مبالغ مالية من رجل أعمال واستغلال نفوذه الوظيفي.
كما أصدت أحكاما بالسجن وغرامة مالية بالإضافة إلى مصادرة الأموال في حق عدد من الأشخاص على علاقة مع المسؤول التنفيذي من خلال استغلال وظائفهم ونفوذهم من أجل مصالحهم الشخصية.
ووفقا للمصدر، تمت أيضا "إدانة رجل أعمال برشوة موظفين عامين عن طريقه مباشرة وعن طريق شركته وموظفيها، وذلك من أجل إخلالهم بواجبات ونزاهة الوظيفة العامة (...). وبلغ مجموع الأحكام الصادرة في حقه 16 عاما، بالإضافة إلى عقوبات مالية".
وامتدت الأحكام القضائية الصادرة، طبقا لما طالبت به النيابة العامة إلى عدد من الكيانات التجارية، وذلك بتغريمها ماليا وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محدودة.
يشار إلى أن السعودية استرجعت خلال العام المالي 2018/2019، أزيد من 20 ملیار ریال (حوالي 5.33 مليار دولار) في قضايا فساد بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية نهاية الأسبوع الماضي عن الديوان العام للمحاسبة في المملكة.