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كُتّاب وآراء
قتل مدنيين في هجوم إسرائيلي على العاصمة السورية
لقي مدنيان اثنان على الأقل مصرعهما، في حين أصيب اثنان آخران، في هجوم إسرائيلي وقع ضد عدة مواقع بضواحي دمشق خلال اليوم الثاني من غارات تشنها إسرائيل على العاصمة السورية، حسب ما أفادت مصادر رسمية.
وذكرت الوكالة الأنباء السورية الرسميةأن مدنيين اثنين لقيا حتفهما، في حين أصيب اثنان آخران خلال الاعتداء.
وأوضح المصدر نفسه أن "وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت لعدوان إسرائيلي كثيف بالصواريخ على محيط مدينة دمشق، ودمرت معظم الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها".
وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ"سانا" أنه"الطيران الحربي الإسرائيلي قام، من اتجاهي الجولان المحتل ومرج عيون اللبنانية، باستهداف محيط مدينة دمشق بعدد من الصواريخ؛ وعلى الفور تصدت منظومات دفاعنا الجوي للهجوم الكثيف وتمكنت من اعتراض الصواريخ المعادية وتدمير معظمها قبل الوصول إلى أهدافها".
وتقصف إسرائيل العاصمة السورية لليوم الثاني على التوالي، ما يأتي بشكل محتمل كرد على هجوم وقع على مرتفعات الجولان السورية المحتلة منذ عقود بواسطة إسرائيل.